Opositor rechaza un posible despliegue de estructura militar rusa en Venezuela

Caracas, 13 ene (EFE).- El opositor de Venezuela Carlos Vecchio rechazó este jueves un posible despliegue de infraestructura militar rusa en el país caribeño, algo que no descartó horas antes el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov.

"En lugar de contribuir a la recuperación de América Latina en la era pospandemia, el Gobierno ruso busca trasladar su conflicto de Europa a las Américas", escribió Vecchio en su cuenta de Twitter.



Riabkov afirmó este jueves al canal de televisión internacional ruso RTVI que Estados Unidos y la OTAN dijeron "no" a las demandas de garantías de seguridad de Rusia y descartó una pronta reanudación de las negociaciones con Occidente.



Al ser preguntado sobre las medidas de respuesta de Moscú, no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela.



"No quiero confirmar nada (...), ni descartar nada", señaló.

El mensaje de Vecchio fue una réplica a dicho comentario, que también recogió en su mensaje de Twitter.