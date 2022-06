Miles de migrantes protestan en el sur de México y amagan con nueva caravana

Este grupo de personas, en su mayoría de Venezuela, Centroamérica, Haití, Colombia, llevan varios días varados en espera de la atención del INM del Gobierno

Tapachula (México), 27 jun (EFE).- Cerca de 2.000 migrantes protestaron este lunes en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en la frontera sur de México para solicitar permisos temporales para transitar por territorio nacional y amagaron con formar una nueva caravana, si no obtienen respuesta.



Este grupo de personas, en su mayoría de Venezuela, Centroamérica, Haití, Colombia, llevan varios días varados en espera de la atención del INM del Gobierno, pero se han desesperado porque en Tapachula, en los límites con Guatemala, no pueden costear hospedaje, alimentos y transporte.



El venezolano Víctor Arenas indicó que requieren el permiso temporal de 30 días para transitar a Estados Unidos o Canadá porque no buscan quedarse en México.



“Nosotros saldremos este miércoles por la mañana, porque las autoridades migratorias únicamente están atendiendo a 100 personas y de acuerdo con la cuenta que se tiene son cerca de 2.000 personas (varadas en el lugar)”, contó a Efe.



Los migrantes han empezado a concentrarse en el parque Bicentenario de Tapachula, donde ya están realizando listas para anotar a todas las personas que saldrán caminando.



La también venezolana Diana Kero acusó a las autoridades del INM de empezar a trabajar después del mediodía, por lo que no les da tiempo para atender a los miles de migrantes.

“Nosotros vamos a marchar si es posible desde mañana mismo, porque nos estamos organizando para salir a la brevedad, porque necesitamos el permiso para poder obtener este documento", señaló.



Otros grupos de migrantes de Venezuela que se mantienen en espera de trámites pidieron que se agilicen los procesos migratorios ante las crecientes necesidades de los viajeros.



“Hay muchas personas con niños enfermos, económicamente estamos colapsados, lo que necesitamos es que nos den los documentos y nos dejen fluir, porque muchos no tienen dónde vivir o estar pagando alimentos, que es lo primordial”, relató una migrante que pidió no ser identificada.



Yoconda, que viaja con niños, indicó que salir caminando en caravana es su último recurso, porque quieren hacer las cosas de manera pacífica y salvaguardar la integridad de las familias.

“Si es verdad que tienen 100 ventanillas para los migrantes, las autoridades deben tener la capacidad para atender a todos”, expresó.



La caravana refleja el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.



El Gobierno mexicano reportó un incremento del 89 % interanual en el número de migrantes presentados o canalizados por la autoridad migratoria en el primer trimestre de 2022, al sumar 77.626 de enero a marzo.