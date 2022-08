Universitarios y campesinos protestan contra el Gobierno en Guatemala

Los manifestantes se congregaron en varios puntos de la capital del país

Varios cientos de guatemaltecos se manifestaron este jueves en la capital del país centroamericano por la corrupción, la detención del reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín y la situación que atraviesa la universidad estatal.



"Estamos acá porque somos guatemaltecos y tenemos el derecho constitucional. No podemos quedarnos callados ni aceptar lo que está pasando", afirmó Miguel Itzep, miembro de la organización no gubernamental Asamblea Social y Popular de Guatemala.



Precisamente dicha entidad es una de las promotoras de las manifestaciones de este jueves, al igual que lo fue el martes pasado, cuando en señal de protesta cientos de guatemaltecos bloquearon al menos 10 carreteras del país por varias horas.



A la manifestación de este jueves se sumaron estudiantes universitarios y miembros del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), entre otras entidades no gubernamentales.

Las palabras de Itzep se registraron frente a la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país centroamericano, ubicado en el centro de la Ciudad de Guatemala y criticado por sus decisiones.



Los manifestantes se congregaron en varios puntos de la capital del país, incluida la Torre de Tribunales del Organismo Judicial, el Congreso y la Corte de Constitucionalidad.



De igual forma, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única estatal en el país, se unieron a las protestas e indicaron que se mantendrán en la lucha por recuperar la entidad, en paro y huelga desde hace más de 100 días.

El paro de labores en la universidad se originó como rechazo de los estudiantes a la supuesta elección fraudulenta este año del nuevo rector de la casa de estudios superiores, Wálter Mazariegos.



"La universidad del pueblo no se vende, ¡se defiende!" y "Yo no tengo rector" eran algunos de los mensajes expuestos por los manifestantes.

POR LA DETENCIÓN DE PERIODISTA

Las protestas llegan también como repudio a la detención del reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado el 29 de julio pasado por cuatro supuestos delitos.



La captura de Zamora Marroquín llegó cinco días después de que lanzara fuertes críticas en su medio, el matutino El Periódico, en contra del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y exfuncionarios de su círculo más cercano.

El periodista fue trascendental con sus investigaciones en la histórica lucha anticorrupción que vivió Guatemala entre 2014 y 2019, al igual que la exfiscal Thelma Aldana, perseguida judicialmente en el país desde 2019, y el abogado colombiano Iván Velásquez, a quien se le prohibió ingresar al territorio en 2018.



De igual forma frente al Congreso, la organización compuesta por Los 48 cantones indígenas del departamento de Totonicapán (oeste) exhibió su malestar por una iniciativa de ley del Congreso que busca permitir que las fuerzas de seguridad puedan repeler con violencia manifestaciones.



Las protestas de este jueves buscan la renuncia del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y también de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, sancionada en 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de "obstruir" la Justicia en Guatemala.



La nación que preside Giammattei es uno de los países más desiguales del continente, con el 59 % de sus 18 millones de habitantes viviendo en la pobreza y casi un 20 por ciento en condiciones de pobreza extrema, según diversas fuentes.