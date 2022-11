Exministra de Salud de El Salvador, una de las primeras médicas, cumple 100 años

La exministra de Salud encabezó reformas a la educación en El Salvador y trabajó en el ámbito estatal para implementar cambios en el sistema de la salud pública

La exministra de Salud María Isabel Rodríguez, quien en 1948 se convirtió en una de las primeras mujeres salvadoreñas en graduarse como doctora en Medicina, cumple este sábado 100 años.



Rodríguez nació el 5 de noviembre de 1922 en el barrio Concepción en la central localidad de San Salvador.



"A mí nunca se me ocurrió decir que por ser mujer no puedo hacer algo (...) se puede ser muy útil a la vida después de los 60 (años). Yo aún me siento así", dijo la exministra al periódico La Prensa Gráfica.



La Universidad de El Salvador (UES), único centro de estudios superiores público del país, homenajeó en noviembre del año pasado a Rodríguez con una estatua que fue realizada por docentes y estudiantes de la Escuela de Artes, coordinada por el maestro salvadoreño Miguel Mira.

Leer más: El Salvador reporta 15 casos de viruela símica y ocho personas vacunadas



El reconocimiento se llevó a cabo en honor al "importante aporte al desarrollo académico, científico y político del país" de la también exrectora de la UES, quien ha recibido once 'honoris causa' y se graduó como doctora en Medicina en 1948.



En 1999 fue elegida rectora de la UES, convirtiéndose en la primer mujer en lograr dicho cargo, y después ocupó el puesto de ministra de Salud entre 2009 y 2014.

La exministra de Salud encabezó reformas a la educación en El Salvador, trabajó en el ámbito estatal para implementar cambios en el sistema de la salud pública y es un ejemplo destacado para la igualdad de derechos para las mujeres en el país.



Además, también fue consultora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).