Los latinos representan el grupo de más rápido crecimiento de la economía en Estados Unidos, pero solo una quinta parte de ellos se considera financieramente saludable, según un nuevo informe divulgado por la consultora McKinsey & Company.



El análisis detalla que, en la última década, los hispanos representan la porción de más rápido crecimiento del PIB de Estados Unidos, tanto que si fueran un país, serían el tercero en tasa de crecimiento, después de China e India.



El consumo en los hogares latinos alcanzó un nivel acumulativo de mercado de 1 billón de dólares en 2021 (trillion en inglés), con una tasa de crecimiento anual del 6 % durante los últimos diez años.



Sin embargo, los ahorradores latinos tienen solo una quinta parte de la riqueza media de sus contrapartes blancos no latinos, y sus ahorros se han agotado.



Actualmente casi la mitad de los latinos tienen poca o ninguna jubilación o ahorros.



Solo el 23 % se considera financieramente saludable en lo que va de 2022, en comparación con el 35 % de los blancos no latinos.



Sin embargo, la riqueza neta de los latinos está aumentando a un ritmo más rápido (9 %), frente al 4 % para los blancos no latinos, y eso está reduciendo, pero no cerrando todavía, la brecha con sus contrapartes.



Por otro lado, los consumidores latinos están más insatisfechos que los blancos no latinos (28 % frente a 21 %) principalmente por los altos precios y la baja calidad de los productos, explicó a EFE c, socia mayoritaria de McKinsey & Company.



Esta insatisfacción oscila en todas las categorías de productos, desde alimentos y bebidas hasta productos financieros, lo que puede indicar necesidades no resueltas que impactan en su vida diaria.



Para Pérez, a las puertas de una posible recesión, "centrarse en la comunidad latina puede abrir espacios importantes para el crecimiento en diferentes sectores".



Señaló que cerrar la brecha de los latinos como trabajadores, consumidores, dueños de negocios y ahorradores o inversionistas podría tener un impacto multimillonario, con más de un millón de latinos más en la clase media.



Además, 109.000 millones de dólares de ingresos en juego para las corporaciones y 744.000 negocios más propiedad de latinos junto con 6,3 millones de nuevos empleos.



La experta detalló que los latinos son un motor económico para el país, pero tienen necesidades insatisfechas de más de 100.000 millones de dólares actualmente.



Esta cifra, dijo, alcanza los 660.000 millones de dólares si se tiene en cuenta la brecha de paridad frente a los blancos no latinos, según el estudio titulado "El estado de la economía de los latinos en los EE.UU: Determinado a prosperar".

MAYORES CONSUMIDORES DE COMIDA Y ALQUILER

Pérez subrayó que el latino es un consumidor potencial porque su gasto es más alto que el de otros grupos con un nivel de ingresos similar, impulsado principalmente porque su hogar en promedio es mayor.



Principalmente, los hispanos gastan más en comida y alquiler y son más conscientes de los costos que sus contrapartes, sin embargo, el gasto en marketing dirigido a los latinos no refleja esto.



"Las marcas no están muy conscientes de lo crucial que es entender al consumidor latino", indicó Pérez.



Agregó que la mayoría de las empresas no están invirtiendo en tener una estrategia personalizada enfocada en satisfacer mejor las necesidades y preferencias de los consumidores latinos", enfatizó.



Los latinos, además, son conscientes de su impacto, eligiendo marcas que valoren el medio ambiente y a sus empleados, todo lo cual los hace más influyentes de lo que sugerirían sus niveles de ingresos.