Boluarte insiste en pedir al Congreso que revise adelanto electoral en Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, insistió este viernes en pedir al Congreso que revise su pedido de aprobar un adelanto de elecciones generales en el país, aunque aseguró que su gestión seguirá "avanzando y gobernando" en el período que, hasta el momento, debe concluir en julio de 2026.



"Llamo a los congresistas, sobre todo a la Comisión de Constitución, son ellos los que tienen que resolver con esa mirada del país" los pedidos de adelanto de elecciones, declaró la mandataria durante una prolongada rueda de prensa en la que el Gobierno ofreció un balance de sus primeros dos meses de gestión.



Boluarte agregó que, mientras eso sucede, el Ejecutivo seguirá "avanzando y gobernando", ya que su interés es "resolver las necesidades que a lo largo de estos 201 años de historia de la República de Perú no han sido atendidas".



Tras más de dos horas de exposición, en la que cada ministro ofreció el balance de su sector, la presidenta hizo su llamado al Congreso "como primer poder del Estado" para que "mire con responsabilidad" la situación de crisis política y social que afronta su país desde hace dos meses, con protestas antigubernamentales en las que han muerto 70 personas.





"Miremos con esa responsabilidad lo que las personas y las calles exigen y vuelvan a plantear el tema de adelanto de elecciones. Desde el Ejecutivo no tenemos intereses de sostenernos de manera no democrática en el poder, en ese desprendimiento, con humildad presentamos estos dos proyectos de ley", acotó.



El Gobierno de Boluarte presentó dos proyectos para que las elecciones se adelanten a abril de 2024 y, luego, a diciembre próximo, pero ambos han sido rechazados por el pleno del Congreso, que tampoco ha aprobado dos propuestas similares planteadas por bancadas de izquierda y de derecha.



Legisladores de diferentes partidos han señalado que el pleno aún puede revisar esas medidas y volver a someter a votación un nuevo proyecto, pero el plazo para adoptar esa decisión vence este mismo viernes, cuando concluye la actual legislatura.



La presidenta también reiteró su posición de que las manifestaciones antigubernamentales en su país son "llevadas con violencia, están anteponiendo una agenda política" y que su Gobierno seguirá "llamando e instalando la agenda de cada región".



"No nos vamos a cansar y la violencia no nos va a detener", sostuvo antes de afirmar que las personas que protestan son "un grupo minúsculo, que toman y bloquean carreteras, y asustan la venida de turistas al país".



"El país necesita trabajar, trabajar y trabajar, en calma, en paz y seguridad, nosotros no nos vamos a detener ante la violencia", dijo.



Con respecto a su gestión, indicó que desde que asumió su "obligación constitucional" como presidenta, en reemplazo de Pedro Castillo, destituido por intentar dar un golpe de Estado, "se presentaron nueve ejes de política ante el Congreso".



"El único interés que tenemos es de trabajar en paz, en calma, para resolver aquello que no se ha resuelto en estos últimos años, muchas de estas protestas seguramente son justas porque reclaman esto, muchos de los que marchan seguramente marchan porque están defendiendo la agenda social, no mezclemos con la agenda política, déjennos trabajar", concluyó.