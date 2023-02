Canciller Ebrard niega que haya aceptado el programa “Quédate en México”

López Obrador defendió también la postura de Ebrard y aseguró que las declaraciones de Bárcena no tienen fundamento

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, rechazó este martes y tachó de "calumnias" las declaraciones de la exembajadora del país en Estados Unidos, Martha Bárcena, quien afirmó que él aceptó en secreto el “Quédate en México”, como aseguró el ex secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo en su nuevo libro.



“Lo que sostiene en la entrevista con (el periodista) León Krauze, que ha dicho en otros foros es, o trata de sostener, es simplemente algo que es falso”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores durante la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Ebrard se refirió así a las declaraciones que Bárcena dio a Krauze en un podcast, donde aseveró que el canciller aceptó el “Quédate en México”, un programa del entonces presidente Donald Trump (2017-2021) para que los migrantes esperaran en territorio mexicano mientras se resolvían sus procesos de asilo en Estados Unidos.



La exembajadora respaldó así las declaraciones de Pompeo, quien en su nuevo libro acusó a Ebrard de aceptar en secreto el programa en una negociación en 2018.



“Simple y llanamente es falso, y yo estoy orgulloso de formar parte del Gobierno del presidente López Obrador y de lo que hemos logrado con Estados Unidos en condiciones extremadamente difíciles”, afirmó.



El funcionario explicó que, con Trump, EE.UU. intentó imponer el tratado conocido como “Tercer país seguro” que tienen con otros países como Canadá y, de no aceptar, impondrían aranceles a México.



“Entonces la instrucción principal, primordial, lo que nosotros teníamos que lograr a pesar de toda la enorme tensión y dificultad que significó esta tarea es que México no tuviese que firmar el tercer país seguro y al mismo tiempo no tuviéramos aranceles”, aseveró.



Aunado a ello, Ebrard acusó a Bárcena de calumniarlo y tener "ingratitud" con el Gobierno que la nombró.



“La exembajadora se ha dedicado desde que dejó su cargo a calumniarme en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo. Su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días”, manifestó.



Por su parte, López Obrador defendió también la postura de Ebrard y aseguró que las declaraciones de Bárcena no tienen fundamento.



“No tiene ningún fundamento, es el derecho a manifestarse, la libertad de expresarse, pero no es más que una conjetura y quien la entrevista, como tú mismo lo estás señalando, León Krauze, es enemigo de nosotros, es adversario”, puntualizó.



El programa "Quédate en México" fue una de las medidas migratorias más polémicas de Estados Unidos durante el mandato de Trump, que obligaba a los migrantes que quisieran entrar al país a esperar la resolución de sus trámites burocráticos en México, lo que provocó caos en la frontera y acusaciones de violaciones de derechos humanos.