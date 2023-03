López Obrador dice a EEUU que su Gobierno combate fentanilo como "nadie

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseveró tras el encuentro que "no hubo reclamos" de Washington y que las autoridades estadounidenses reconocieron que México trabajó "con eficacia y rápidamente"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes a Estados Unidos que su Gobierno ha combatido el fentanilo como "nadie" tras la visita de la encargada de la Casa Blanca para este asunto, Elizabeth Sherwood-Randall.



“En el tiempo que llevamos es cuando más se ha confiscado fentanilo, seis toneladas, y hagan la cuenta, por cada kilo de fentanilo es un millón de dosis, y lo que hemos decomisado son seis toneledas, 60.000 kilos, no lo ha hecho nadie", declaró en su rueda de prensa diaria.



López Obrador se refirió a la reunión del jueves con Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien estuvo en México en medio de la polémica por los cuatro estadounidenses secuestrados por un presunto cartel hace una semana en la fronteriza ciudad de Matamoros, donde dos de ellos murieron.



El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseveró tras el encuentro que "no hubo reclamos" de Washington y que las autoridades estadounidenses reconocieron que México trabajó "con eficacia y rápidamente".



“Tratamos el tema del fentanilo, de las armas y lo del respeto a la soberanía de nuestro país”, comentó ahora López Obrador.



Washington ha elevado la presión por el tráfico de fentanilo, un opioide sintético fabricado en México con químicos de China que ha causado cientos de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.



La tensión ha crecido tras el secuestro de los estadounidenses y las propuestas del partido Republicano en Washington para declarar la guerra a los cárteles mexicanos del narcotráfico y designarlos como grupos terroristas.



López Obrador llamó “mequetrefes, intervencionistas, y prepotentes" a los republicanos, a los que acusó de hipocresía y de no interesarse en realidad por el fentanilo.



"En realidad no les importa a algunos legisladores republicanos, sino lo que quieren es sacar raja política electoral, por eso la prepotencia, la arrogancia de decir que si no actuamos en contra de la delincuencia en México ellos van a promover una iniciativa en el Congreso para que intervengan las Fuerzas Armadas", dijo.



López Obrador avisó que la próxima semana el canciller Ebrard sostendrá una reunión en Washington con los cónsules mexicanos en Estados Unidos para armar una estrategia ante la iniciativa de los republicanos.



“Vamos nosotros a defender nuestra soberanía y el presidente Joe Biden no tiene esa postura, son estos legisladores republicanos, y si siguen ofendiendo a México nosotros vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos”, remarcó.



Sobre el caso de los estadounidenses secuestrados, adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso.



“Se supo de que tenían antecedentes penales en Estados Unidos y ya se está haciendo la investigación a fondo", mencionó.