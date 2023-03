En lo que respecta a los feminicidios, entre enero y el 6 de marzo se habían registrado 75, según registros de medios de comunicación, las Naciones Unidas y organismos de derechos humanos

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le volvió a exigir este viernes a las autoridades de la Secretaría de Seguridad "resultados" ante la alta criminalidad que vive su país.



"Se cumplieron las 72 horas para esclarecer los crímenes. El próximo lunes 13 a las 6 pm (00:00 GMT) deben presentar resultados y propuesta para detener la escalada de violencia", indicó Castro en un mensaje en Twitter.



El pasado lunes, la mandataria le exigió a las autoridades de la Secretaría de Seguridad "contundentes acciones y resultados en las próximas 72" y les advirtió que "se terminó el tiempo de espera" para que respondan por tantos crímenes en su país.



Al parecer, para Castro no fue suficiente un informe preliminar que brindaron este viernes el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, sobre dos crímenes múltiples registrados el pasado sábado y lunes, el primero en la capital del país con un saldo de siete personas muertas, y el segundo, en el central departamento de Comayagua, de nueve.



Sabillón y Sánchez explicaron, entre otras cosas, sobre los avances en la investigación de los dos crímenes registrados en menos de una semana, en un país en el que a diario entre diez y quince personas son víctimas de la violencia criminal, de los que más del 90 % quedan en la impunidad, de acuerdo con diversas fuentes.



Según Sabillón y Sánchez, son "muchos" logros alcanzados en lo que va del nuevo Gobierno, que asumió el 27 de enero de 2022, pese a múltiples limitaciones, entre ellos la necesidad de más policías.



"Secretaría de Seguridad: Todo lo que me han solicitado se los he resuelto. Control Nacional de los Centros Penitenciarios, traslado de la Fuerza Anti Maras, Dirección de Investigación e Inteligencia, Estado de excepción y ampliaciones en más del 60 % del territorio nacional", expresó Castro el lunes en un primer mensaje en Twitter.



En el segundo, emplazó a las autoridades: "Secretaría de Seguridad: No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios, entre otros. ¡¡Exijo contundentes acciones y resultados en las próximas 72 horas! ¡¡Se terminó el tiempo de espera!".



En lo que respecta a los feminicidios, entre enero y el 6 de marzo se habían registrado 75, según registros de medios de comunicación, las Naciones Unidas y organismos de derechos humanos.



El ministro de Seguridad y el director de la Policía Nacional no han dicho nada sobre el mensaje de hoy de la presidenta.