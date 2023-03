Midence Oquelí, el tercer exdiputado hondureño que será enjuiciado en EEUU

Martínez, quien hizo "negocios y apoyó de manera directa con el tráfico de drogas" al cartel de Los Cachiros, es el tercer exdiputado hondureño que se someterá a un juicio en Estados Unidos desde mayo de 2014

Policías trasladan hoy al exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios (c) a un avión para su extradición a Estados Unidos.

El exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez fue extraditado este jueves a Estados Unidos y se convirtió en el tercer exparlamentario que se enfrentará a un juicio en EE.UU. por tres delitos asociados al narcotráfico y uso de armas.



Martínez, quien permanecía recluido en una unidad especial de la Policía Nacional, fue llevado a la Base Aérea Hernán Acosta Bonilla, en el extremo sur de la capital hondureña, bajo un riguroso dispositivo de seguridad por tierra y aire.



Esposado de manos, el exdiputado por el opositor Partido Liberal de Honduras fue entregado por elementos de Fuerzas Especiales a agentes antidrogas estadounidenses.

El director de Fuerzas Especiales, Julio Romero, dio el parte de extradición de Martínez, de 60 años, en una declaración a periodistas en la base aérea.



Martínez "va en perfectas condiciones, su estado emocional ha estado bien, es un hombre de mucha fe, se le hicieron todos los exámenes, su estado de salud es estable", subrayó Romero.



El acusado, que fue diputado durante dos periodos, entre 2010 y 2018, fue capturado el 3 de diciembre de 2022 en el departamento de Colón, en el Caribe hondureño, y su extradición fue aprobada por el Supremo el 7 de marzo.





Según la versión oficial, Martínez es acusado de participar en una conspiración para importar a EE.UU. "una sustancia controlada, fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y fabricar, distribuir y poseer una sustancia controlada abordo de una aeronave registrada en ese país en violación al título 21".



El segundo cargo contra Martínez es "usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación al delito de tráfico de drogas imputado en el cargo uno, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y en complicidad del mismo en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos de América".



El cargo tres se refiere a su participación en "una conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación al delito de tráfico de drogas imputado en el cargo uno, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos ,en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos".

TERCER EXDIPUTADO ENJUICIADO EN EE.UU.

Martínez, quien hizo "negocios y apoyó de manera directa con el tráfico de drogas" al cartel de Los Cachiros, "proporcionándoles armas y facilitándoles el tráfico de sustancias ilegales", es el tercer exdiputado hondureño que se someterá a un juicio en Estados Unidos desde mayo de 2014.



En octubre de 2022, el ex diputado Fredy Nájera fue condenado por un tribunal de Nueva York a 30 años de cárcel por narcotráfico y posesión de armas.

Nájera, de 46 años, fue condenado por conspirar para traficar droga y posesión de armas y artefactos explosivos en el periodo 2008-2015, y deberá pagar 39 millones de dólares de resarcimiento y 10 millones de multa.



El exdiputado "abusó de su posición prominente para operar una organización de tráfico de drogas a gran escala que importó toneladas de cocaína a Estados Unidos", según el fiscal.

En marzo de 2021, Juan Antonio "Tony" Hernández, ex diputado y hermano del ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, extraditado también en abril de 2022 por tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión por tráfico de narcóticos.



Tony Hernández, quien fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami, traficó más de 185.000 kilos de cocaína entre 2004 y 2015, según el juez Kevin Castel, que le impuso al ex parlamentario el embargo de bienes y propiedades por valor de 138,5 millones de dólares.



Con Midence Oquelí Martínez suman 37 los hondureños que han sido extraditados a Estados Unidos, desde 2014.