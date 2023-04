SIP pide liberación inmediata de un periodista de EEUU detenido en Rusia

Fue acusado por un tribunal en Moscú de espionaje y deberá permanecer detenido durante dos meses. Directivos del WSJ negaron la acusación

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este viernes la liberación inmediata del periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido en Rusia y acusado de espiar para el Gobierno de Estados Unidos.

"La detención de Gershkovich durante el desempeño de su trabajo representa un preocupante golpe para la libertad de prensa", dijo el presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, agregó que "lamentablemente" los gobiernos "atacan, persiguen y silencian a los periodistas para evitar que denuncien o descubran hechos que les incomodan".

Gershkovich, de 32 años, que trabaja para el periódico The Wall Street Journal desde enero de 2022, previamente trabajó para la agencia AFP y el diario Moscow Times y fue asistente de prensa para The New York Times.

El jueves fue acusado por un tribunal en Moscú de espionaje y deberá permanecer detenido durante dos meses. Directivos del WSJ negaron la acusación.

Greenspon y Jornet pidieron la liberación inmediata del periodista y garantías para su seguridad física.

A la vez destacaron que la labor de los corresponsales extranjeros en Rusia está cada vez más controlada desde la invasión a Ucrania.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas, compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y con sede en Miami.