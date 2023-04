Biden dice que EEUU está "cerca" de saber más sobre la filtración del Pentágono

Biden dijo que no está preocupado por el contenido de los documentos, aunque le inquieta que se haya producido la filtración

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este jueves que el Departamento de Justicia está "cerca" de saber más sobre la filtración de documentos secretos del Pentágono.



Estas son las primeras declaraciones públicas de Biden sobre la filtración que ha sacudido a EE.UU. en los últimos días y que podría ser la más grave en una década.



El mandatario, que se encuentra de visita oficial en Dublín, fue preguntado por la prensa sobre el estado de la investigación que ha abierto el Departamento de Justicia sobre los documentos.



"Como saben, el Departamento de Justicia y la comunidad de inteligencia están haciendo una investigación en toda regla. Y se están acercando", respondió.



Además, Biden dijo que no está preocupado por el contenido de los documentos, aunque le inquieta que se haya producido la filtración.



"Me preocupa que haya ocurrido, pero no hay nada actual que yo sepa que sea de gran preocupación", manifestó.



El Departamento de Justicia está investigando lo ocurrido, por petición del Pentágono, y aún no ha acusado públicamente a nadie de las filtraciones.



Sin embargo, el diario The Washington Post informó en las últimas horas de que el responsable podría ser un joven que trabaja en una base militar, que ha expresado devoción por las armas y ha hecho comentarios racistas.



La mayoría de los documentos filtrados están relacionados con la guerra en Ucrania y dan detalles sobre los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzar la ofensiva ucraniana.



Además, la información apunta a que Washington podría haber estado espiando a algunos de sus aliados más cercanos, como la propia Ucrania, Corea del Sur e Israel.



La lluvia de filtraciones comenzó el viernes pasado, continuó el fin de semana y se ha prolongado esta semana.



Todavía se desconoce el impacto que tendrá, pero algunos analistas la han comparado con la que vivió el país en 2013, cuando el exanalista Edward Snowden expuso el alcance de los programas de espionaje masivo que Estados Unidos puso en marcha tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.