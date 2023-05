Papa Francisco y Zelenski defienden continuar esfuerzos humanitarios para apoyar a la población

11:10 a.m.

El papa Francisco y el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, coincidieron hoy en "la necesidad de continuar con los esfuerzos humanitarios para apoyar a la población" que sufre la guerra en Ucrania.



El papa y Zelenski se reunieron hoy, por primera vez desde el inicio de la guerra, en el Vaticano, un esperado encuentro que llega después de que el pontífice revelase que está en marcha una misión para poder poner fin a la guerra en Ucrania, de la que aún no se conocen los detalles.



En un comunicado emitido tras la reunión, el Vaticano explicó que el encuentro duró unos 40 minutos y que "los temas de la conversación se refieren a la situación humanitaria y política en Ucrania provocada por la guerra en curso".



"El papa ha asegurado su oración constante, testimoniada por sus numerosos llamamientos públicos y continua invocación al Señor por la paz, desde febrero del año pasado", cuando comenzó la invasión rusa que desató el conflicto hace ya más de un año.

Además, "ambos coincidieron en la necesidad de continuar con los esfuerzos humanitarios para apoyar a la población" y "el papa subrayó en particular la urgente necesidad de 'gestos de humanidad' hacia las personas más frágiles, víctimas inocentes del conflicto".



El papa le regaló una obra de bronce que representa una rama de olivo, símbolo de paz, así como el Mensaje por la Paz de este año, el Documento sobre la Fraternidad Humana, y el volumen "Una encíclica sobre la paz en Ucrania".



El mandatario ucraniano, por su parte, le entregó una obra de arte hecha con un chaleco antibalas y una pintura titulada "Pérdida", sobre la matanza de niños durante el conflicto.



Es la primera reunión del papa con el presidente ucraniano desde que comenzó a guerra, aunque ambos ya se conocen porque Francisco recibió en audiencia a Zelenski el 8 de febrero de 2020, cuando ya se habló "de la situación humanitaria y a la búsqueda de la paz" en el contexto "del conflicto que, desde 2014, azota a Ucrania.



El encuentro llega en medio de la misión de paz vaticana anunciada por el pontífice en el vuelo de regreso de su reciente viaje a Hungría y de la que aún no se conocen los detalles, aunque una fuente vaticana ha señalado a medios rusos que el encuentro "no está directamente relacionado" con ella y que Zelenski solicitó la reunión con Francisco "hace solo unos días".



Además, la visita se produce cuando se espera una inminente contraofensiva ucraniana con la que Kiev quiere reconquistar buena parte del territorio ocupado por Moscú.



Por todo ello, la reunión había levantado una gran expectación, ante la posibilidad de que pudieses abrir una espiral de diálogo en el conflicto.