El jefe del Pentágono a China: "El momento adecuado para hablar es ahora"

El secretario de Defensa de EEUU, LLoyd Austin, urgió este sábado desde un foro de seguridad en Singapur a su homólogo chino a sentarse a dialogar para "poder evitar errores de cálculo que lleven al conflicto", tras la negativa de Pekín a un encuentro entre ambos en los márgenes de la conferencia.



"Para los líderes responsables, el momento adecuado para hablar es cualquiera. El momento adecuado para hablar es ahora", remarcó Austin en un discurso pronunciado en el Diálogo Shangri-La, el foro de seguridad más importante de Asia (2-4 de junio), en el que también participa el ministro de Defensa chino, Li Shangfu.



"Un apretón de manos no es suficiente", añadió Austin, en alusión al breve saludo que ambos intercambiaron la víspera en la cena de inauguración del Diálogo, tras rechazar Pekín el lunes la solicitud de Washington de que los jefes de Defensa de las dos superpotencias mantuvieran una reunión bilateral.



Uno de los principales escollos para que tenga lugar la reunión es que Li, que fue nombrado titular de Defensa de China el pasado marzo, fue sancionado en 2018 por Estados Unidos, acusado de comprar armamento a la empresa estatal rusa Rosoboronexport.



"Estoy profundamente preocupado" por la negativa de China, admitió Austin. "Lo diré una y otra vez: las grandes potencias deben ser ejemplos de transparencia y responsabilidad. Estados Unidos está comprometido con cumplir con nuestra parte".



Aunque el encuentro entre Austin y Li no parece salir adelante, los contactos de alto nivel entre China y EE.UU. continúan, y medios de comunicación estadounidenses informaron la víspera de que el director de la CIA, Bill Burns, hizo un viaje secreto a China el mes pasado, su primera visita al país asiático desde que ocupa el puesto.



El jefe del Pentágono también acusó a China de "continuar llevando a cabo maniobras arriesgadas", después de que un caza chino interceptara un supuesto avión espía estadounidense sobre el mar de China Meridional el 26 de mayo.



"Estamos decididos a mantener esta región abierta, pacífica y próspera. El Indopacífico se ha convertido en un ejemplo extraordinario de progreso y cooperación", remarcó Austin, afirmando que EEUU ha "doblado" sus alianzas con socios como Australia, Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán.



"No buscamos el conficto o la confrontación, pero no titubearemos frente a la coerción o el abuso", agregó, en alusión a China, y destacando especialmente el caso de Taiwán.



"EEUU continuará oponiéndose categóricamente a un cambio del statu quo (de Taiwán) por cualquiera de las partes", afirmó.



El ministro de Defensa chino aseguró el jueves desde la ciudad-Estado asiática que Pekín "absolutamente no" renuncia a la fuerza para tomar la isla, que China considera una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949 tras perder la guerra civil, y que Washington en principio defendería.



El secretario de Defensa de EE.UU. insistió hoy no obstante en que el conflicto no es "ni inevitable ni inminente", y advirtió que un enfrentamiento en el estrecho de Taiwán "sería devastador, de modo que estamos decididos a mantener la paz y la estabilidad".