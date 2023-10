Rusia se opondrá a una eventual investigación de la ONU sobre uso de drones iraníes en Ucrania

10:29 AM

Rusia se opondrá a cualquier investigación de la ONU sobre el uso de drones iraníes en la guerra de Ucrania, que solicitaron formalmente este viernes las naciones occidentales del Consejo de Seguridad (EE.UU., Reino Unido y Francia).



Minutos antes de que comenzara una nueva sesión del Consejo de Seguridad, los países occidentales y Rusia pidieron comparecer ante la prensa para enzarzarse de nuevo sobre la presencia de drones iraníes en los últimos ataques llevados a cabo por Rusia.



Primero tomó la palabra la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield -flanqueada por los embajadores francés, británica, albanés y ucraniano-, quien dijo que Rusia ha recibido de Irán "cientos de drones" del tipo Mohajer y Shahed en los pasados meses y ahora ha empezado a construir estos mismos aparatos dentro de su territorio, supuestamente con asesoría iraní.



Para Thomas-Greenfield, esto constituye en sí mismo una violación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad que establece los límites de la actividad nuclear iraní y prohíbe a todos los miembros de la ONU trasferir armas desde Irán sin la aprobación expresa del Consejo.



Por ello, reclamó una investigación que ordene el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, -y que debería aprobar el Consejo-, investigación que según su lectura ampara la misma resolución.



Inmediatamente después, tomó la palabra el embajador ruso, Vasili Nebenzia, quien comenzó negando la presencia de drones por ser "acusaciones sin base" e "intentos de confundir a la comunidad internacional", basadas en "unas fotos incoherentes que identifican supuestos restos de un dron del que (los acusadores) ni siquiera están seguros".



Nebenzia dijo que las acusaciones occidentales no se basan en hechos, "es solo narrativa", criticó que esos países traten de "dar instrucciones al Secretario General" y adelantó que su país se negará a cualquier investigación que ordene la ONU al respecto.



Preguntado por qué Rusia pone trabas a una investigación sobre hechos que considera falsos, Nebenzia insistió en que una investigación así no es competencia del Consejo, que carece de personal con la necesaria pericia técnica y equipamiento para llevarlo a cabo, y que, en todo caso, debería hacerse en el marco de negociaciones bilaterales entre Ucrania e Irán.



"Esperamos que el secretario general se atenga estrictamente a su mandato y no ceda a las presiones ejercidas por algunos estados", concluyó Nebenzia.