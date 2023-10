López Obrador pide a la DEA compartir información sobre los cárteles de Sinaloa y Jalisco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este viernes a la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA, en inglés) que comparta información sobre su aseveración de que los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tienen más de 40.000 miembros repartidos en 100 países.



“No tenemos nosotros esa información, no sé de dónde la sacó la señora de la DEA (Anne Milgram, jefa de la agencia). Ojalá nos dieran más detalles”, manifestó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el occidental estado mexicano de Nayarit.



El gobernante mexicano respondió así a las declaraciones de Milgram, quien el jueves compareció ante un subcomité del Congreso estadounidense, donde afirmó que los principales cárteles del narcotráfico en México tienen más de 44.000 miembros en más de 100 países.





“Creo que habló de que el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación tienen 40.000 (miembros) en 100 países, 20.000 del Cártel de Sinaloa y 20.000 de Jalisco, que nos diga cuáles son las pruebas que tiene”, insistió López Obrador.



El mandatario denunció que esas afirmaciones son reflejo de un problema que tienen Estados Unidos, pues aseveró que “no hay coordinación entre ellos”.



Y señaló que hace falta poner orden en EE.UU., pues si cada uno actúa por su cuenta “no hay avances”.



Recordó que esta semana estuvo en México la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, además de otras autoridades de seguridad estadounidenses “y no hubo ninguna información al respecto”.



Asimismo, resaltó que actualmente las autoridades mexicanas están actuando en conjunto para tomar decisiones sobre la seguridad en el país al recalcar que su Gobierno atiende el problema de la inseguridad y la violencia todos los días.



“Entonces, hay coordinación, entonces sería bueno que la señora informará de dónde obtuvo la información”, zanjó.



Señaló que su Gobierno sabe dónde están actuando los cárteles del país y negó que, como lo dijo en algún momento el Pentágono, 30 estados del país estén dominados por la delincuencia organizada.



“Ya se les aclaró (que no es cierto). Es que no tienen buena información”, afirmó.



No obstante, reconoció que 80 % de los homicidios que se cometen en el país están relacionados con el crimen organizado.



Según la DEA, el Cártel de Sinaloa opera en al menos 19 de los 32 estados mexicanos, mientras que el CJNG lo hace en 23 regiones.



México y la DEA tienen una relación tensa desde que López Obrador impulsó una reforma en 2020 que limitaba la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano.