Hijos del expresidente panameño Martinelli, acusados de lavado, piden cargos de diputados

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) analiza la petición de dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli de asumir los cargos de diputados suplentes que obtuvieron en 2019, lo que haría que los procesos por blanqueo que enfrentan en Panamá por el caso Odebrecht, entre otros, salieran de la justicia ordinaria y pasaran a gestionarse en la Corte Suprema de su país.



Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli fueron elegidos diputados suplentes al Parlacen en los comicios generales panameños de mayo de 2019, y la ley en Panamá estipula que los legisladores solo pueden ser procesados judicialmente por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados, asimismo, solo pueden ser enjuiciados por el Parlamento.

El presidente del Parlacen, el diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Amado Cerrud, dijo este jueves a EFE que la petición de los hermanos Martinelli fue "remitida a la Comisión Jurídica" del órgano legislativo regional que tiene su sede en Guatemala.



Esta comisión "tiene que dictaminar una opinión" sobre la solicitud, que los Martinelli habrían presentado esta misma semana, para lo que no existe un tiempo estipulado, explicó el presidente del Parlacen.





El diputado guatemalteco al Parlacen, Amilcar Pop, dijo a EFE que, según confirmaron en el organismo regional, se "han acreditado todos los requisitos legales", por lo que los hermanos Martinelli "tomarán posesión" del cargo de diputados suplentes, aunque aún no se ha determinado "si será en la próxima plenaria que será en Nicaragua".



Al ser preguntado sobre la posibilidad de que los Martinelli sean juramentados en la subsede del Parlacen en Panamá, Pop dijo que eso es posible ya que, en algún momento que no precisó, "se reformó el reglamento" para permitir este tipo de eventos.



"Pero ya avanzado el período, no entiendo por qué lo harían", comentó Pop respecto al pedido de los Martinelli de asumir como diputados suplentes.

IMPUTADOS POR EL CASO ODEBRECHT

Los hermanos Martinelli están, junto a su padre, entre la treintena de imputados por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht en Panamá, cuyo juicio tenía que comenzar este agosto pero fue postergado para septiembre.

Ambos cumplieron cárcel en EE.UU. tras declararse culpables de participar "en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht" por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron "por órdenes del padre", según su defensa.

El 6 de julio de 2020, los Martinelli, que arribaron a Guatemala en vuelo privado cuando intentaban regresar a Panamá, fueron detenidos por las autoridades guatemaltecas a requerimiento de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York por el caso Odebrecht.

Los hermanos Martinelli también están acusados de blanqueo en el caso conocido como "Blue Apple", la versión criolla de Odebrecht y cuyo juicio comenzará este mes.



El experto constitucionalista Ernesto Cedeño dijo este jueves a EFE que "tan pronto como se juramenten" como diputados se produciría una "ruptura procesal" para que los hermanos Martinelli sean enjuiciados por el pleno de magistrados del Supremo panameño.



"El proceso seguirá (en la justicia ordinaria para los otros imputados) pero los señores Martinelli pasarán a órdenes del pleno de la Corte Suprema de Justicia tan pronto les llegue el expediente", que deberán remitir el Ministerio Público, añadió.