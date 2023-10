Rusia asegura que hay perspectivas para cooperación militar y espacial con Corea del Norte

Según adelantó el diario The New York Times, Putin quiere que Corea del Norte venda a Rusia munición para artillería y misiles antitanque para la guerra en Ucrania

Rusia aseguró hoy que hay espacio para la cooperación militar y espacial con Corea del Norte tras la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder del régimen comunista, Kim Jong-un.



"Hay ciertas restricciones. Rusia cumple todas estas restricciones, pero hay cosas sobre las que, por supuesto, podemos hablar (...). Aquí también hay perspectivas", dijo Putin en declaraciones a la televisión pública Rossía-1.

Putin se refería a las sanciones internacionales impuestas al país asiático que restringen los intercambios de armamento con Pionyang.



"Rusia es un país autosuficiente. Pero en el marco de las actuales reglas, también tenemos posibilidades que tenemos en cuenta y las estamos discutiendo", afirmó.

Destacó que ambos países tienen en cartera "proyectos interesantes" en materia de transporte ferroviario y por carretera, e infraestructura portuaria.



Putin y Kim también hablaron sobre el desarrollo de la agricultura, sector en el que Rusia, "por supuesto, tiene algo que ofrecer".



"Nosotros enviamos ayuda humanitaria a ese país, pero además de esa asistencia hay posibilidades de trabajar como iguales. Y aquí las perspectivas no son malas", apuntó.



A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó que Moscú ha planteado a Corea del Norte "la posibilidad de cooperar en el sector espacial".



"Somos un miembro responsable del Consejo de Seguridad de la ONU (...). Al mismo tiempo, Corea del Norte es nuestro vecino y desarrollaremos las relaciones con nuestro vecino, pese a todas las reservas y cualquiera que sean los reproches que nos hagan", dijo.



Peskov aseguró que dicha cooperación está dirigida al "florecimiento" de los pueblos de ambos países "y no contra nadie".



"Los norcoreanos están seriamente interesados en reanimar nuestra cooperación. Activaremos todos los ámbitos, desde el transporte a la aviación", dijo.



Putin y Kim mantuvieron el miércoles negociaciones en el cosmódromo ruso de Vostochni, en la región siberiana de Amur, donde el líder norcoreano mostró "un gran interés por los cohetes", según el jefe del Kremlin.



Pionyang ha realizado este año dos lanzamientos fallidos de satélites militares de reconocimiento y en octubre hará otro intento.



Horas antes de la cumbre entre Putin y Kim Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance (SRBM) al mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas).



Según adelantó el diario The New York Times, Putin quiere que Corea del Norte venda a Rusia munición para artillería y misiles antitanque para la guerra en Ucrania, mientras que Pionyang estaría buscando tecnología avanzada para la fabricación de satélites y submarinos de propulsión nuclear, además de producción petrolera y ayuda alimentaria.



EEUU ha recordado a ambos países "que cualquier transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia violaría múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU".



"No dudaremos en imponer nuevas sanciones si corresponde", recalcaron tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado.