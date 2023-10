Presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, agradece en Puebla apoyo internacional

El presidente electo de Guatemala para el periodo 2024-2028, Bernardo Arévalo de León, agradeció este sábado el apoyo internacional recibido en la reunión del Grupo de Puebla en la ciudad mexicana con el mismo nombre, después de que el viernes el Ministerio Público (Fiscalía) allanase por cuarta vez la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por un caso que se encuentra bajo reserva.



"Tenemos apoyo internacional generalizado. La comunidad internacional ha visto que efectivamente lo que esta en juego en nuestro país es un caso de defensa de la democracia y se ha manifestado en apoyo a las autoridades asediadas, en este caso Tribunal Supremo Electoral y al pueblo de guate en la defensa de su proceso", dijo Arévalo.

Presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo. EFE

Arévalo de León ganó las elecciones del pasado 20 de agosto en un balotaje donde superó a la exprimera dama Sandra Torres, con casi un millón de votos de diferencia y el resultado fue avalado internacionalmente. "Estados Unidos ya ha reconocido el resultado", dijo Arévalo.



El político explicó que están planteando las acciones necesarias ante la Corte de Constitucionalidad y haciendole un llamado a esta instancia para que proceda para restablecer el orden.

"Hemos convocado a algunas acciones, muy notoriamente hemos indicado a que pueblo nos acompañe en la entrega de acciones legales que estamos poniendo en contra del Ministerio Público. Hemos puesto denuncias penales ante la Corte Suprema de Justicia, hemos puesto amparos ante la Corte de Justicia y la Corte de Constitucionalidad para lograr que se detenga lo que se está haciendo", continuó el presidente electo.



Explicó también que "la transición no se detiene" porque la transición es el proceso establecido que va desde la certificación de resultados electorales hasta la toma de posesión, un proceso político legal que no debe interrumpirse.



"Nosotros desde el punto de vista legal no tenemos ninguna duda, sin embargo también estamos viendo que estas personas que se agasajan en estas instituciones no tienen límites, están usando instituciones de justicia para desde ahí cometer ilegalidades" terminó.

La acción del ministerio público, aseguró, viola la ley electoral guatemalteca.



El académico, del partido Movimiento Semilla, denunció el pasado 1 de septiembre que el Ministerio Público lleva a cabo "un golpe de Estado" en su contra para evitar su investidura el próximo 14 de enero.