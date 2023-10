Exigen en El Salvador un alto a la violencia sexual y a los feminicidios contra niñas

Un grupo de feministas y defensoras de derechos humanos exigieron este miércoles un alto a la violencia sexual y los feminicidios contra niñas salvadoreñas, y urgieron al Estado políticas públicas para la prevención de este tipo de hechos.



Las mujeres se concentraron en la entrada principal del Estado Mayor conjunto de la Fuerza Armada, en San Salvador, y ahí, ante la mirada de mujeres militares, colocaron pancartas con diferentes mensajes, ropa interior de niña y zapatos como protesta.

También corearon consignas, se solidarizaron con las familias de niñas, adolescentes y mujeres violadas o asesinadas, y ofrecieron un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Las feministas, unas 50, mencionaron algunos casos de violencia, como el reciente asesinato de una niña en una zona urbana de San Salvador y la violación de una menor por parte de un miembro del Ejército.

LEA MÁS: El presidente de El Salvador dice que Hamás "no representa a los palestinos"



Además, denunciaron, sin detallar, que "en todo el territorio se reportan cosas de violencia o violaciones contra niñas, adolescentes y jóvenes", como los casos de "una menor de 8 años, otra de 13 años, el de una adolescente y un feminicidio".

"Estamos cansadas, adoloridas (dolidas) y hartas de la violencia (...) El Salvador se ha convertido en uno de los tres países más peligrosos en América Latina para vivir, siendo mujeres o niñas", dijo en una breve rueda de prensa la activista Keyla Cáceres.



Señaló que "ha quedado demostrado que el régimen de excepción no está diseñado para proteger y erradicar la violencia contra las mujeres, está diseñado para proteger y encubrir a los violadores vestidos con uniformes verdes y azul".



El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, desde marzo de 2022 y, de acuerdo con cifras oficiales, esta medida ha dejado a más de 72.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas.



"Hoy estamos aquí (en el Estado Mayor) porque no podemos seguir guardando silencio, porque el régimen de excepción no nos va a detener, porque, por más miedo que nos quieran imponer desde Casa Presidencial, las feministas, las madres y las niñas vamos a seguir diciendo: este país es feminicida, es violador y su mayor encubridor está en Casa Presidencial", enfatizó.



Por su parte, la feminista Sara García expresó que "nos manifestamos frente al Estado Mayor porque hoy la seguridad pública se encuentra en sus manos y a la vez se han convertido en el yugo (opresor) de las niñas en las comunidades y calles del país".



Entre enero y mayo pasado, en El Salvador se registraron unas 22 muertes violentas de mujeres, según un informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), que tomó datos de su Observatorio de Violencia Contra la Mujer.



Actualmente, las instituciones estatales han puesto bajo secreto o niegan el acceso a datos de la violencia, incluida la información sobre feminicidios.



A inicios de febrero pasado, la organización indicó que "pese a la disminución de homicidios y feminicidios en El Salvador, la violencia contra las mujeres persiste, ya que los móviles y actores son diversos".



Recordó que la suspensión de garantías constitucionales bajo un régimen de excepción desde marzo pasado, implementado para combatir a las pandillas, "no ha logrado contener los feminicidios".



Ormusa ha subrayado que sus estimaciones, basadas en el seguimiento de las noticias, "indican que en 2022 ocurrieron al menos 68 casos de muertes violentas de mujeres y feminicidios al cierre del año".