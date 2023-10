La opositora venezolana Machado dice que habló "temprano" con gobiernos extranjeros

La exdiputada María Corina Machado aseguró este domingo que ha conversado con Gobiernos extranjeros "desde muy temprano" sobre el desarrollo de las primarias opositoras que se celebran hoy en Venezuela, a las que concurre como favorita para hacerse con la candidatura de coalición opositora para las presidenciales de 2024.



"Sí, desde muy temprano, el mundo está maravillado", respondió la antichavista ante periodistas, luego de depositar su voto en Caracas, aunque no dio mayores detalles de los países con los que ha estado en contacto ni qué se abordó en las conversaciones.



Consultada sobre el porcentaje de participación, dijo que las expectativas se quedaron "muy cortas", pues cree que la concurrencia ha sido "impresionante", sin atreverse a hacer estimaciones al respecto.



"Este es un evento eminentemente cívico por el que hemos trabajado mucho y, en primer lugar, esto es un gran reconocimiento a los venezolanos que lo hicieron posible", sostuvo.

Leer más: Abiertas en Venezuela más del 70 % de las mesas de votación de las primarias opositoras

La exdiputada señaló también que las primarias, autogestionadas sin ayuda del ente electoral, han sido posibles por le trabajo de "muchos venezolanos" que no están presentes en las votaciones, entre los que mencionó a perseguidos y presos políticos.



Machado está inhabilitada, hasta julio de 2030, para competir por cargos de elección popular, como es el caso de las presidenciales, en las que no podrá participar si las autoridades no levantan la medida en su contra.



Además, otros nueve opositores compiten en la contienda: Carlos Prosperi, Andrés Caleca, Tamara Adrián, Delsa Solórzano, Andrés Velásquez, César Pérez Vivas, César Almeida, Gloria Pinho y Luis Farías.