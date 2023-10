El ciclón Otis se debilitó este miércoles a tormenta tropical durante su paso sobre el sur de México tras tocar tierra como huracán categoría 5 en la costa del estado Guerrero, zona que permanece incomunicada.



Otis, considerado uno de los ciclones más potentes en la historia del Pacífico, se ubicó sobre tierra a 25 kilómetros al norte de Ciudad Altamirano, y a 205 kilómetros al nor-noroeste de Acapulco, localidades de Guerrero, según el último aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



El fenómeno registró vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 17 kilómetros por hora.

Por su avance, el SMN advirtió de lluvias "intensas con puntuales torrenciales" en Guerrero, "muy fuertes con puntuales intensas" en Michoacán y Puebla, así como lluvias "fuertes con puntuales muy fuertes" en el Estado de México, Morelos y Oaxaca.

Incluso, habría "lluvias fuertes" en Ciudad de México.



"Dichas lluvias podrían originar visibilidad reducida, deslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incremento en los niveles de ríos y arroyo", alertó el Meteorológico.

También se prevén rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en zonas costeras de Guerrero, aunque irán "disminuyendo gradualmente".



En menos de 24 horas, Otis pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5, la más alta de estos fenómenos naturales, con dirección a las costas de Guerrero, donde la comunicación "se perdió por completo", por lo que aún no pueden cuantificarse los daños, según el presidente, Andrés Manuel López Obrador.



"Pocas veces, según los registros, se desarrolla así un huracán tan pronto y con tanta fuerza", reconoció el mandatario en su rueda de prensa matutina.



Momentos después, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que ya está en la zona afectada, donde más de medio millón de personas se quedaron sin luz, según la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



"Seguimos en Acapulco, donde se reportan afectaciones en la comunicación móvil. Sin embargo, ya estamos en coordinación para restablecer las líneas de telefonía lo antes posible", publicó la mandataria en la red social X.



El presidente envió a la zona a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Comunicaciones y Transportes, y de la Coordinación Nacional de Protección Civil.



López Obrador reconoció que por ahora "no hay posibilidades" de volar por las condiciones climáticas, por lo que no confirmó su asistencia a la zona.