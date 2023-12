María Corina Machado no se plantea recurrir su inhabilitación ante el Supremo, "por ahora"

La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela, María Corina Machado, manifestó este miércoles que no tiene "nada que recurrir" ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), "por ahora", para que la habilite para participar en las elecciones presidenciales de 2024, para las que, actualmente, está vetada por decisión de la Contraloría General.



Machado aseguró, en rueda de prensa, que no ha cometido "ningún delito" y que "no hay ningún acto" que pueda recurrirse, porque -subrayó- "ni siquiera" ha sido notificada de su inhabilitación, que data de 2015 y fue extendida, recientemente, hasta 2030, lo que le impide inscribirse a los comicios del próximo año.



El pasado 30 de noviembre, Noruega, mediador en las negociaciones venezolanas, informó de la recepción de un procedimiento establecido por el TSJ para "procurar la revisión" de las inhabilitaciones políticas a opositores, dictadas por la Contraloría, un mecanismo que, en opinión de Machado, "plantea restricciones a libertades" que son "inaceptables".





Aunque evitó entrar en detalles, dijo que ella y su equipo seguirán evaluando el procedimiento para tomar una decisión, pero no de la forma en la que fue planteado, ya que no confía en que el Gobierno cumpla con el compromiso adquirido mediante el acuerdo de Barbados, que contempla "la autorización de todos los candidatos presidenciales, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley".



El documento del TSJ "se produce en el contexto de un acuerdo firmado en Barbados por parte del régimen, que adquirió unos compromisos que no se han cumplido", aseguró la opositora, en referencia a la liberación de los presos estadounidenses en Venezuela, cuya fecha límite para excarcelarlos era el 30 de noviembre, según el Gobierno de Joe Biden, pero todavía no se ha hecho efectiva.



¿Por qué van a cumplir con una parte si no han cumplido con la otra?, agregó.