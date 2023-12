López Obrador pide "respetar" la victoria de Arévalo en Guatemala para evitar "conflictos"

11:08 AM

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles que se "respete" la voluntad popular en Guatemala, donde el progresista Bernardo Arévalo ganó las elecciones presidenciales, para evitar conflictos en la frontera sur.



Así lo expresó en su conferencia diaria, donde pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que "se pronuncie" sobre la situación en el país.



"Aprovecho para hacer un llamado a las autoridades de Guatemala, en forma respetuosa, para que se respete la voluntad del pueblo, que eligió al presidente de este país hermano", manifestó.



Arévalo, líder del partido progresista Movimiento Semilla, se impuso en los comicios del pasado 20 de agosto con el 58 % de los votos, tras un proceso electoral marcado por una fuerte judicialización e intervenciones de la Fiscalía en su contra.

Leer más: La OEA buscará una reunión de cancilleres americanos para abordar la crisis de Guatemala



Aun así, algunos fiscales de ese país intentan impedir que el presidente electo tome posesión del cargo el próximo 14 de enero, lo que López Obrador catalogó de "resistencia al cambio y a la democracia".



El pasado 12 de julio el Ministerio Público guatemalteco inició una serie de acciones judiciales contra Arévalo y su partido y, a los pocos días de su triunfo electoral, el presidente electo denunció que se estaba impulsando un "golpe de Estado" en su contra junto con "otros actores corruptos" para evitar que tomara posesión.



El llamado del mandatario mexicano, a su juicio, se justifica por tres razones.



Primero, aseguró, porque México y Guatemala "son hermanos vecinos"; y segundo, porque "si no se respeta la voluntad popular, se pueden originar conflictos" que afecten a la frontera mexicana.



En tercer lugar, agregó, porque "la mayoría de los guatemaltecos y de los países" están apoyando el "proceso democrático".



Finalmente, denunció que en México, "no se conoce" de la victoria "con muchísima ventaja" de Arévalo porque algunos medios de comunicación "andan dedicados a manipular, básicamente, y no informan".