El tiroteo que este jueves mató a al menos quince persona e hirió a otras 24 en pleno centro de Praga ha conmocionado a la sociedad checa, donde este tipo de crimen es hasta ahora muy inusual.



El pánico cundió en la Universidad Carolina de Praga y sus turísticas inmediaciones cuando David K., un estudiante de 24 años, comenzó hacia las 14.30 GMT a disparar de forma indiscriminada contra sus compañeros de la Facultad de Filosofía.



Al oír gritos y el ruido de los tiros, muchos estudiantes se encerraron en las aulas y filmaron con sus teléfonos móviles las escenas que compartían a través de las redes sociales.

En ellas se ve a los jóvenes tirados en el suelo, alejados de las ventanas, mientras que otras imágenes muestran a estudiantes agazapados en cornisas situadas a lo alto de la fachada del edificio universitario, situado en la céntrica Plaza de Jan Palach.



Las televisiones mostraron también como muchas personas se alejaban del lugar corriendo a través del emblemático Puente de Carlos.

Las fuerzas del orden, que acudieron al lugar, lo acordonaron y cortaron el tráfico y el transporte urbano, e informaron cerca de una hora después de la muerte del agresor, David K.



Era un estudiante de 24 años que se suicidó en un pasillo de la Facultad al verse allí perseguido por la policía, informó el jefe de la Policía, Martin Vondrácek, en una comparecencia ante la prensa.



Las primeras pesquisas apuntan a que actuó solo y que este atentado, el mayor en la historia de la República Checa, no tiene un trasfondo terrorista.



Según el portal de investigación Seznam Zpravy, el hombre vivía en Kladno, una localidad industrial a veinte kilómetros al oeste de Praga, donde se sospecha que asesinó a su padre antes de cometer el múltiple homicidio en la universidad.



"Un chico callado e introvertido. No se divertía mucho con nosotros", declaró al citado portal una compañera de clase del joven, que había concluido con éxito el ciclo de bachillerato en Historia.



Escribía en cirílico en la red social Telegram, donde creó un perfil el 9 de diciembre y desde donde llegó a lanzar amenazas e incluso dijo que cometería un suicidio, algo que la policía ha confirmado.



En esa red el sospechoso escribió que se había inspirado en Alin Afanashikn, un joven de un liceo de Bryansk (Rusia), sospechoso de haber cometido un atentado el pasado día 7 en el que murieron dos personas.



Aparentemente, poseía varias armas. Algunas imágenes muestran un arma larga con mira telescópica como el arma del delito.



A las 17.30 hora local (16.30 GMT), el edificio había sido evacuado en su totalidad y todos los heridos fueron traslados a distintos hospitales de la capital.



El primer ministro, el conservador Petr Fiala, interrumpió una visita de trabajo a Olomouc (al Este del país) y regresó a Praga para una reunión de urgencia de su gabinete, tras lo cual tiene previsto comparecer ante la prensa.



El ministro del Interior, Vit Rakusan, dijo en declaraciones a la televisión pública que la situación está controlada y no existen indicios de que haya un segundo tirador.



El presidente de la República Checa, Petr Pavel, expresó su profundo pesar y su más sentido pésame a los familiares de las víctimas del tiroteo a través su cuenta de la red social X.



La oficina del presidente informó de que Pavel regresará urgentemente de un viaje oficial a Francia, tras o cual se reunirá con las fuerzas de seguridad del Estado.