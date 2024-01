Candidatos critican al presidente de Panamá por "corrupción y más endeudamiento"

Los aspirantes a relevar en la Presidencia de Panamá a Laurentino Cortizo criticaron este martes con dureza su último discurso ante el Parlamento, tildándolo de desconectado con la realidad, y acusaron a su Gobierno de haber elevado el endeudamiento y de supuestamente promover la corrupción.



Cortizo, de 70 años y del Partido Revolucionario Democrático (PRD), destacó este martes ante los diputados la inversión social y el crecimiento económico durante su quinquenio (2019-2024), así como las medidas en pro de la transparencia y el respeto a la separación de poderes, entre otros asuntos.



"Lo único que este informe a la Nación demuestra es lo desconectado que está usted y su Gobierno de los problemas que vive la población", escribió en su cuenta de X (antes Twitter) Rómulo Roux, candidato de la coalición conformada por su partido Cambio Democrático (CD) y el Partido Panameñista (PPa).



Roux quedó segundo en los comicios de mayo de 2019, cuando obtuvo el 31 % de los votos frente al actual mandatario, que ganó con poco más de 33 % de los sufragios, de acuerdo con los datos oficiales.





Ricardo Lombana, candidato presidencial del naciente Movimiento Otro Camino (Moca) y la gran sorpresa de las presidenciales de 2019 al obtener como aspirante independiente el 18,78 % de los votos y quedar tercero, acusó al Gobierno de Cortizo de que "su propósito y su misión nunca estuvieron alineados con los intereses del pueblo".



"En sus 5 años de Gobierno, la corrupción nos siguió robando el futuro y el clientelismo nos siguió intoxicando", dijo Lombana en alusión al discurso del presidente panameño.



El expresidente por el PRD Martín Torrijos (2004-2009), actual candidato presidencial por el minoritario Partido Popular (PP), afirmó en un video colgado en sus redes sociales que el Ejecutivo de Cortizo deja "el mayor endeudamiento" en la historia de Panamá, y "un país de espanto".



Cortizo dijo en su discurso que el impacto de la pandemia "ocasionó gastos e inversiones extraordinarias que exigieron un endeudamiento no previsto y cambios importantes en los planes de Gobierno", afirmó el presidente panameño, cuya Administración ha sido fuertemente cuestionada por el aumento de la deuda, que pasó de más de 26.000 millones de dólares en 2019 a más de 47.000 al cierre de 2023.



El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), candidato de su nuevo partido Realizando Metas (RM), señaló en su cuenta de X que el Gobierno de Cortizo está noqueado.



"Poquísimo interés y asistencia al último discurso de rendición de cuentas. Hay gente que está noqueada y no se dan cuenta", escribió Martinelli junto a imágenes del hemiciclo legislativo.



Por su parte, analistas locales criticaron que Cortizo no se refiriera durante su discurso a las soluciones a problemas tildados de graves por las calificadoras internacionales, como el déficit en un subsistema de pensiones que amenaza con quebrar o a la crisis del agua en el canal de Panamá.



Panamá celebrará elecciones generales el próximo 5 de mayo para renovar al presidente, los diputados nacionales y centroamericanos, y los Gobiernos municipales.



La campaña electoral comenzará formalmente el próximo 3 de febrero y culminará el 2 de mayo, de acuerdo con el cronograma oficial.