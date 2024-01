López Obrador considera "demagógica" la postura de Biden de cerrar la frontera con México

Equipo de Periodistas

Enero 29, 2024 05:16 PM

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consideró este lunes "demagógica" la postura del mandatario estadounidense, Joe Biden, de cerrar la frontera con México si hay un exceso en el flujo migratorio.



“Es muy demagógica la postura: vamos a cerrar las fronteras. Sí (me refiero a Biden), por ejemplo, lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien, antes también lo hizo el presidente (Donald) Trump (2017-2021), entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera", declaró en su conferencia matutina.



El mandatario mexicano expresó que, "con un poco de luz en la frente, no se podría pensar que esa es una solución" por el comercio.



"Imagínense el nivel de integración económica comercial, somos los principales socios comerciales de Estados Unidos en el mundo. ¿Cómo se va a cerrar la frontera? Es como lo de los muros”, expuso.



López Obrador se refirió a las declaraciones del fin de semana de Biden, quien prometió que "cerraría la frontera ahora mismo y la arreglaría rápidamente” si el Congreso aprueba su acuerdo fronterizo que también desbloquearía la ayuda militar a Ucrania.





El acuerdo permitiría que Estados Unidos cierre su frontera con México si 5.000 migrantes cruzan de forma irregular en un día.



El presidente de México, quien el 16 de enero respondió que "no se puede cerrar la frontera" tras una propuesta similar de Trump, argumentó que, por la temporada electoral, "tanto los del Partido Republicano y los del Partido Demócrata están sacando de las gavetas el archivo de la migración y del narcotráfico".



"Porque hay campañas, entonces siempre buscan culpar a los migrantes, culpar a los mexicanos, les gusta mucho ver la paja en el ajeno y no la viga en el propio", criticó.



Pese a que los dos principales partidos en Estados Unidos ahora coinciden en cerrar la frontera, López Obrador pidió "no alarmarse" al considerar que la realidad cambiará tras las elecciones de noviembre.



"¿Por qué estas propuestas? Porque hay elecciones, ya una vez que pasen las elecciones es otra la agenda, pero tenemos los mexicanos que conocer estos antecedentes, política es tiempo, estamos en una temporada especial en México y en Estados Unidos, todo esto para que no nos alarmemos, actuemos con tranquilidad”, comentó.



La presión se ha elevado después de que las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 300.000 migrantes y solicitantes de asilo en la frontera con México en diciembre, una cifra récord en los últimos tres años, divulgó el viernes la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).