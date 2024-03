Emiten una nueva orden de detención contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli

Equipo de Periodistas

Marzo 05, 2024 04:23 PM

Un tribunal de Panamá emitió este martes una nueva orden de captura contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en la embajada de Nicaragua, y otros cuatro imputados en el caso 'New Business', por el que fue condenado el exmandatario a más de 10 años de prisión, según medios locales.



Entre esos imputados está Daniel Ochy, el empresario y político del partido de Martinelli Realizando Metas (RM) que fue capturado el pasado 5 de diciembre en Costa Rica como sospechoso de legitimación de capitales y uso de documentación falsa, cargos por los que deberá enfrentar a la justicia costarricense.



El pasado 23 de febrero, un tribunal panameño había ordenado ya detener al expresidente Martinelli tanto por el caso 'New Business', que lo sentenció a más de 10 años de prisión, como por el caso Odebrecht, por el que aún debe ir a juicio junto con sus dos hijos.



Este martes, la jueza Baloísa Marquínez, la misma que ordenó la captura del expresidente en febrero pasado, "giró oficios" para detener a los cinco condenados por el caso 'New Business': Martinelli, Daniel Ochy, Janeth Vásquez, Iván Arrocha y Valentín Martínez Vásquez, según reportan medios panameños.





Según explicó a EFE una fuente oficial, la primera orden de captura fue emitida porque Martinelli, que tiene prohibido salir del país, incumplió la medida cautelar de reportarse ante la justicia, y ahora esta segunda sería directamente por la condena del caso 'New Business'.



Esta nueva orden de captura se da un día después de que el Tribunal Electoral inhabilitara a Martinelli como candidato presidencial a las elecciones del próximo 5 de mayo, en las que partía como favorito. El ente electoral decidió que su compañero de fórmula José Raúl Mulino le reemplace en solitario, sin vicepresidente.



El TE determinó además que para la elección del cargo de diputados, en la casilla de Martinelli esté el abogado Alejandro Pérez como "candidato a diputado principal sin suplente" y se ordenó retirar toda la propaganda electoral que involucre al expresidente.



El pasado 2 de febrero, la sentencia que condenó a Martinelli a 10 años y 6 meses de prisión y una multa de unos 19 millones de dólares por el caso 'New Business' quedó ratificada tras serle rechazado el último recurso que buscaba anularla.



Días después, el 7 de febrero, Martinelli se asiló en la embajada de Nicaragua alegando que la condena en su contra era una persecución política para impedirle participar en las elecciones como candidato a la presidencia con su partido Realizando Metas, fundado en 2021.



Martinelli, que la semana que viene cumplirá 72 años, partía como favorito en las elecciones generales del próximo 5 de mayo, según las encuestas, tras arrasar en las primarias de su partido con el 96 % de los votos a su favor.



La polémica alrededor de la situación legal del expresidente ha salpicado a las elecciones generales, llegando el ente electoral a modificar las fechas de los debates presidenciales tras el revuelo de si podía participar o no Mulino en el lugar de Martinelli, una posibilidad que finalmente descartó y que cambió con la inhabilitación oficial.



También ha tensado las relaciones diplomáticas entre Panamá y Nicaragua, país que le otorgó el asilo.



La Cancillería panameña ha negado el salvoconducto para que Martinelli viaje a Nicaragua e hizo un llamado de atención al Gobierno de Daniel Ortega por la forma en la que el expresidente busca incidir en la política panameña desde la sede diplomática nicaragüense.