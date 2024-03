López Obrador: el cambio de Gobierno en EE.UU. podría causar "inestabilidad" financiera

Equipo de Periodistas

Marzo 11, 2024 01:35 PM

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes que el cambio de Gobierno en Estados Unidos, después de las elecciones del próximo 5 de noviembre, podría causar alguna "inestabilidad" financiera para la economía mexicana.



“Hay que estar pendientes con el nuevo Gobierno de Estados Unidos, a la entrada del nuevo Gobierno, por algunos cambios que puedan llevar a cabo, eso sí puede significar alguna inestabilidad”, señaló el mandatario durante su rueda de prensa matutina.



No obstante, el gobernante mexicano destacó que la economía en el país está “muy fortalecida” y no hay ningún problema, al igual que la estadounidense, pues “no está mal”.





“Están bien las inversiones, las ganancias, no se ve ningún riesgo”, aseveró.



Asimismo, dijo que antes de las elecciones de Estados Unidos no hay ningún peligro para las economías de ambos países ni se avizora ninguna tempestad.



“Pasando las elecciones es otra cosa con el nuevo Gobierno, pero no necesariamente tiene que haber inestabilidad económica o financiera”, apuntó.



Las elecciones presidenciales en Estados Unidos ocurrirán el próximo 5 de noviembre, en donde el actual presidente Joe Biden se enfrente, muy probablemente, con el exgobernante Donald Trump (2017-2021), quien se encamina sin oposición para ser el candidato republicano.



En cambio, México tendrá sus elecciones el 2 de junio, en la que las principales contendientes son la oficialista, Claudia Sheinbaum, y la opositora Xóchitl Gálvez.