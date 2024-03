Trump ve inadecuado que la fiscal de su caso en Georgia pueda seguir al frente del mismo

Equipo de Periodistas

Marzo 15, 2024 02:00 PM

Los abogados de Donald Trump (2017-2021) consideraron este viernes insuficiente la decisión de un juez de Georgia de permitir que la fiscal que investiga al exmandatario en ese estado pueda seguir al frente del caso si retira del mismo al fiscal especial, con el que mantuvo una relación.



Estaban en el punto de mira la fiscal, Fani Willis, y el fiscal especial Nathan Wade, y el juez del condado de Fulton Scott McAffee determinó también hoy que uno de los dos debe ser apartado.



"Creemos que el Tribunal no le dio la importancia adecuada a la mala conducta procesal de Willis y Wade, incluido en lo relativo a los beneficios financieros, al testificar falsamente sobre cuándo comenzó su relación personal", apuntó Steve Sadow, abogado de Trump en el proceso que afronta en Georgia.



La vista contra Willis, que duró dos días y arrancó el 14 de febrero, estudió si ella debía ser descalificada por su relación amorosa con Wade, a quien contrató para llevar el caso. Aunque los dos reconocieron esa relación, negaron haber actuado mal.





"Usaremos todas las opciones legales disponibles mientras continuamos luchando para poner fin a este caso, que nunca debería haberse presentado en primer lugar", concluyó el abogado de Trump en su nota.



Trump y otros 18 acusados fueron presentados ante la justicia por intentar revertir los resultados de las presidenciales de 2020 en Georgia, donde el demócrata Joe Biden se impuso por un estrecho margen de dos décimas (49,5 %), el más ajustado de todo el país.



Si Willis acaba saliendo del caso, este quedaría pendiendo de un hilo porque no está claro si otro fiscal en ese estado estaría dispuesto a hacerse cargo por sus complejas implicaciones políticas y legales.



"¡¡¡NO ME RENDIRÉ NUNCA!!!", dijo este viernes Trump en un email enviado por su campaña, en el que subraya que la única razón por la que aspira de nuevo a la Presidencia es su amor por los "patriotas" del país.



El romance entre Willis y Wade, que finalizó el verano pasado, fue sacado a la luz por uno de los acusados con Trump, el director de campaña Michael Roman, quien denunció que la fiscal se benefició financieramente de la elección de Wade, ya que presuntamente la llevaba a lujosas vacaciones que él pagaba.



Los dos declararon por escrito que su relación comenzó después de que fuera contratado y que los viajes, cenas y demás solían pagarlos a medias, o cada vez uno.



El juez subrayó que sea cual sea el resultado de este caso penal, este debería instigar confianza en el proceso, y que aunque no hay pruebas suficientes para probar un conflicto de intereses, persiste una "apariencia de relación impropia" entre ambos, lo que le instó a pedir la retirada de uno de los dos.



Esa resolución dejó claro que no supone que se apruebe el "tremendo error de juicio" de la fiscal o su comportamiento "poco profesional" durante su testimonio. Más bien, concluyó, "es que la ley de Georgia no permite determinar la existencia de un conflicto real simplemente por tomar malas decisiones, incluso repetidamente".