El Salvador impartirá información sobre bitcóin a estudiantes de las escuelas públicas

Equipo de Periodistas

Marzo 16, 2024 01:12 PM

El Gobierno de El Salvador, a través de su Ministerio de Educación, impartirá a estudiantes de primaria de las escuelas públicas información sobre bitcóin, una criptomoneda de curso legal en el país junto al dólar estadounidense, aunque no se registra un uso masivo entre la población.



De acuerdo con información de la estatal Oficina Bitcóin consultada este sábado por EFE, el Ministerio de Educación junto con expertos extranjeros crearán el contenido que será transmitido a los estudiantes.



El titular de Educación, José Mauricio Pineda, indicó en un mensaje en la red social X, sin detallar sobre el proyecto, que "esta gran oportunidad me permitirá compartir conocimientos sobre Bitcoin en escuelas públicas del país".



El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense. Sin embargo, el 88 % de la población no utilizó este criptoactivo en 2023, según una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

Para 2022 se esperaba que el Gobierno salvadoreño colocara bonos de bitcóin, conocidos como Bonos Volcán, por 1.000 millones de dólares para financiar la construcción de Bitcóin City en el oriente del país, pero no se realizó dicho movimiento financiero ni la construcción del proyecto.



La información sobre las supuestas compras y los más de 200 millones invertidos en la iniciativa se ha puesto bajo secreto por parte de las instituciones gubernamentales y se conoce únicamente lo que Bukele publica en la red social X.



El bitcóin, la criptomoneda más utilizada en el mundo, ha roto varios récords en los últimos días hasta un techo de casi 73.800 dólares, impulsado por la proximidad del evento de 'halving', previsto para abril, que reducirá a la mitad la recompensa que obtienen los "mineros" de la criptodivisa y reducirá la creación de nuevas unidades.



Bukele anunció el jueves que su Gobierno transfirió a una 'billetera fría', como se conoce a dispositivos físicos para almacenar criptomonedas sin conexión a internet, "gran parte" del criptoactivo acumulado por el país.



Sin entrar en detalles, el presidente dio la información a través de una publicación en la red X que acompañó con una imagen según la billetera física almacenaría 5.689 bitcoines.

