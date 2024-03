Equipo de Periodistas

Marzo 18, 2024 12:57 PM

La temporada huracanes de 2024 en el Caribe, que comenzará en junio próximo, podría ser "no tan benigna" como en el 2023, dijo este lunes a EFE el representante de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, el ecuatoriano Rodney Martínez.



"Esperamos que el Atlántico puede seguir caliente, pero el Pacífico jugará otro rol este año, es decir, y me estoy adelantando a lo que es un pronóstico bastante complejo, pero de todos modos las condiciones para el 2024 no van a ser tan benignas para la región como lo fueron en el 2023", indicó Martínez, en el marco de la reunión del Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV (AR IV), que se inauguró este lunes en la capital panameña.



Explicó que cuando el Pacífico está frío los huracanes tienden a hacerse más frecuentes en el Caribe y "parece que esa condición se podría darse en 2024".





"Estas dos condiciones (Pacífico frió y Caribe cálido), son amplificadoras de la intensidad de la frecuencia de huracanes en el Caribe entonces, por eso digo que más bien el año pasado fue un año de condiciones -que de alguna manera- no fue tan adversa para los países miembros", explicó.



La temporada de huracanes de 2023, que finalizó tanto en el Caribe como en el Pacífico en noviembre pasado, sorprendió por su “inesperada actividad” con la formación de 20 tormentas con nombre y 7 huracanes, de ellos 3 de categoría mayor.



Sobre la reunión, Martínez sostuvo que todo el esfuerzo de la misma está dirigida a "sumar esfuerzos para seguir salvando vidas", mediante una plan coordinado para minimizar el impacto de los mismos en la región.



"Estamos viviendo una crisis climática que nos tiene rodeados de eventos extremos de todo tipo, los huracanes no son la excepción, y mientras mejor preparados estemos en la región y trabajemos en forma colaborativa, mejor será el beneficio para salvar vidas y contribuir a reducir los impactos en las economías de nuestros países miembro", señaló.



En la reunión, adelantó el Martínez, se revisará los reportes de cada país miembros en cuanto a la última temporada de huracanes, cómo afectó y lecciones aprendidas de cada uno, cómo les fue en cuanto pronósticos que se hicieron y se de paso se hace la revisión del plan operativo a ver cómo están las estaciones el intercambio de datos.



"La idea de este tipo de reuniones es que nuestros miembros se lleven la mayor cantidad de información y podamos seguir trabajando mancomunadamente", expresó.



Además se hace la revisión de la lista oficial de nombres de huracanes y la eliminación de nombres de los más devastadores de la temporada anterior, en este caso los de 2023.



El evento, apoyado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)y que se realiza por primera vez en Panamá, reunirá a más de 60 expertos de los 27 países miembros de la AR-IV, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe que integran el Comité de Huracanes.



El Comité de Huracanes es una instancia especializada de la OMM, establecida en 1977, que tiene como finalidad promover y coordinar las actividades en el marco del Programa sobre Ciclones Tropicales, con el propósito de mejorar los servicios de aviso y pronóstico de estos fenómenos atmosféricos en la región, como apoyo a la toma de decisiones en la reducción del riesgo.