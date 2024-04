México suspende relación con Ecuador tras irrupción en embajada para capturar a Jorge Glas

Equipo de Periodistas

Abril 06, 2024 08:29 AM

México suspende las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Ecuador, según ordenó este viernes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



Su declaración se da después de que policías irrumpieran en la Embajada de México en Quito, capital de Ecuador, para detener al exvicepresidente Jorge Glas, a quien hoy el Gobierno mexicano le concedió asilo, tras su ingreso en diciembre pasado.



“Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta”, informó a través de su cuenta en X.



El presidente de México pronunció que este acto se trató de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México.

Leer más: Policía ingresa a la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Glas



“Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”, agregó.



Por su parte, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, confirmó el inmediato rompimiento de las relaciones diplomáticas con Ecuador, pues sostuvo que la entada de elementos de la policía ecuatoriana representa una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.



“En consultas con el presidente López Obrador, ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”, indicó en X.



De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el exvicepresidente ecuatoriano se encontraba en la embajada mexicana en Ecuador desde el 17 de diciembre de 2023.



Sin embargo, la noche de este viernes ingresó al recinto consular para aprehender a Glas, donde se pudo observar a policías trepar paredes y vallas de la sede diplomática y luego salir de esa residencia, que estuvo desde temprano fuertemente custodiada por militares, en un momento de tensión entre ambos Gobiernos.



El jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada, Roberto Canseco, en declaraciones a periodistas denunció que los agentes ecuatorianos irrumpieron y agredieron al personal de guardia de la sede diplomática.



"Esto es totalmente inaceptable, esto no puede ser, es la barbarie", señaló Canseco y aseguró que los agentes lo golpearon cuando los encaró para tratar de impedir que violaran el espacio de la Embajada de México en Quito.



Una fuente cercana a los acontecimientos aseguró a EFE que Glas fue detenido en la dependencia diplomática y fue trasladado a una unidad de la Fiscalía en Quito, aunque las autoridades ecuatorianas, de momento, no se han pronunciado sobre este caso.