López Obrador anuncia una "gira del adiós" tras las elecciones del 2 de junio

Equipo de Periodistas

Abril 15, 2024 09:47 AM

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que hará una "gira del adiós" en la que recorrerá las 32 entidades del país tras las elecciones del 2 de junio y antes de dejar el poder el 1 de octubre.

"Sí (es una gira del adiós) para despedirme y, sobre todo, para dar gracias a la gente, agradecer a la gente por su apoyo, por su respaldo, porque siempre hemos contado con sus acompañamiento", expresó el mandatario en su conferencia matutina.

La gira, que comenzaría el 3 de junio, involucrará recorrer todos los estados del país en un lapso de cuatro meses.

El presidente adelantó que realizará eventos masivos porque desde el comienzo de las campañas presidenciales, el 1 de marzo, la ley electoral le prohíbe pronunciarse sobre las elecciones y hacer recorridos públicos por los estados.

"Ya nos vamos a soltar el pelo porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido los precursores de este movimiento, los que todavía no se nos han adelantado (muerto), quiero verlos y es posible que hagamos actos en plazas”, señaló.

El mandatario reiteró que su plan tras entregar la banda presidencial es retirarse en su rancho en el sureste de México, donde no ofrecerá entrevistas ni hará declaraciones sobre política.

"No voy a tener red social, no voy a escribir ningún mensaje por tuit, por Facebook, por nada, tampoco voy a poder recibir a compañeras, compañeros porque, si no, me convierto en lo que no quiero, no deseo ser líder moral", remarcó.

México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 2 de junio, cuando más de 97 millones de mexicanos están llamados a renovar 20,375 cargos federales, incluyendo la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve gobiernos estatales.

La candidata del partido de López Obrador, Claudia Sheinbaum, lidera en todas las encuestas frente a sus rivales, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.