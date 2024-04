El embajador de EEUU advierte del impacto de la migración en la frontera sur de México

Equipo de Periodistas

Abril 20, 2024 08:46 AM

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió este viernes del impacto de la migración irregular en la frontera sur mexicana durante una reunión en Tapachula, en el límite con Guatemala.



“La migración es una cosa que impacta mucho acá a Chiapas (estado fronterizo) y eso se tiene que reconocer, y nosotros tenemos que trabajar mucho de la mano, como lo trabaja el presidente Joe Biden (de Estados Unidos) y el presidente Andrés Manuel López Obrador (de México)", declaró el diplomático a los medios.



Desde Tapachula, epicentro del fenómeno migratorio de Centroamérica a Norteamérica, Salazar pidió "dar soluciones regionales", lo que "incluye a Guatemala y los países de donde vienen los migrantes”.



El embajador sostuvo que "la mirada" tiene que ponerse en el "sur" y en la región sur-sureste de México.

"He trabajado ya casi por tres años asegurando que hay oportunidades aquí, en partes de México donde en tiempos anteriores se habían olvidado y entonces ahí vamos", apuntó.



El funcionario estadounidense opinó que Chiapas es un estado con riqueza cultural y biodiversidad, por lo que trabajan para que se "logre todo lo mejor" para la entidad, que "tiene muchas oportunidades y grandezas para México".



Por su parte, el coordinador del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis Rey García Villagrán, protestó a las afueras del palacio municipal, donde se desarrollaba la reunión, y dijo que el embajador "no es bienvenido".



El activista mexicano, quien suele acompañar a las caravanas de migrantes que salen de la zona, señaló que los migrantes no son "moneda de cambio" y la frontera sur de México "no es el patio trasero de los Estados Unidos".



García Villagrán remarcó que, en el Gobierno de López Obrador México se ha "sometido" a la política de Estados Unidos, donde quieren implementar "ciudades cárceles” en la frontera sur.



"México debe progresar parejamente (de manera uniforme) y esta política migratoria que Estados Unidos le ha impuesto a México ha provocado todo lo que vemos en Tapachula", denunció.



Fuera del palacio municipal de Tapachula se instaló un fuerte operativo con unidades de la policía estatal y vallas metálicas para resguardar la reunión.



La visita de Salazar ocurre mientras crece la presión sobre migración porque en este 2024 coinciden las elecciones presidenciales de Estados Unidos y México, donde el año pasado la migración irregular se disparó un 77 % hasta un récord de más de 782.000 personas detectadas.