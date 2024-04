Criminales atacan a balazos a un candidato opositor a alcalde del Estado de México

Equipo de Periodistas

Abril 23, 2024 01:55 PM

Criminales no identificados atacaron este martes a balazos e hirieron a Arturo Lara de la Cruz, candidato del opositor Movimiento Ciudadano (MC) a alcalde de Amanalco de Becerra, municipio del Estado de México, vecino de la capital mexicana.



La agresión ocurrió en su casa, donde los atacantes dejaron una hoja con un mensaje: "Primero y último aviso. Tú no vas a ser candidato y no sirves para candidato, para la otra te mató a tu familia".



La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), donde gobierna el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), confirmó la agresión en un comunicado, aunque no detalló la identidad de los responsables ni el posible motivo del ataque.



"Datos preliminares señalan que Arturo Lara de la Cruz fue agredido en su domicilio la madrugada de este martes, por lo que de inmediato se auxilió. Al momento se reporta su traslado de emergencia a un hospital", expuso en un breve informe.





El ataque sucede después del asesinato en enero de 2023 del hermano del candidato, Miguel Ángel Lara, quien era síndico del municipio de Amanalco.



El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso por la mañana que la cifra de candidatos que cuentan con protección del Gobierno de México se elevó a 360, un aumento de 110 en la última semana, en medio de unas campañas que han dejado decenas de asesinatos.



La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantuvo la semana pasada en 15 la cifra de aspirantes asesinados en lo que va del proceso electoral, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado y concluye con las elecciones del 2 de junio.



Pero organizaciones ciudadanas estiman una cifra mayor de víctimas, como la consultora Data Int, que ha contabilizado 106 asesinatos potencialmente vinculados a las elecciones, incluyendo 30 aspirantes.