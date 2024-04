Noboa proclama victoria en el referéndum y asegura que Ecuador le dijo "'Sí' al futuro"

Equipo de Periodistas

Abril 23, 2024 03:06 PM

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este martes, tras ganar el 'Sí' en nueve de las once preguntas del referéndum celebrado el domingo a iniciativa suya, que el resultado fue una "victoria de la gente" porque "el país le dijo 'Sí' al futuro".



En su primera intervención pública desde la celebración del plebiscito, casi dos días después de que se conociesen los resultados, Noboa mostró su satisfacción por el amplio apoyo recibido a las cuestiones que buscan reforzar la lucha del Estado contra las bandas del crimen organizado.



Con más del 95 % de los votos escrutados hasta este martes se consolidó el triunfo del 'Sí' en nueve de las once preguntas relacionadas con temas de seguridad, mientras el 'No' se afianzó en las reformas económicas relativas a legalizar la contratación laboral por horas y permitir arbitrajes internacionales sobre inversiones en cualquier jurisdicción.



"Luego de que el país le dijo sí al futuro, no cederemos ni un paso a la violencia, a la corrupción y a la impunidad", aseveró Noboa durante un discurso





"Contamos con más herramientas para juzgar estos crímenes y endurecer las penas para sus perpetradores" agregó el mandatario, en referencia a la iniciativa aprobada para elevar las penas a una serie de delitos relacionados con el crimen organizado, entre ellos el terrorismo y su financiación.



Las propuestas planteadas sobre seguridad obtuvieron entre el 75 % y el 61 % de apoyo.



Además de endurecer penas, también implican que las Fuerzas Armadas participen de forma permanente junto a la Policía en operaciones contra el crimen organizado y que los ecuatorianos puedan ser extraditados cuando sean requeridos por la Justicia de otros países.



También respaldaron la creación de un sistema de juzgados en materia constitucional, la vigilancia militar en torno a las prisiones, el equipamiento de las fuerzas estatales con armas decomisadas a la delincuencia, la creación del delito de tenencia de armas de uso exclusivo de Policía y Fuerzas Armadas y un mecanismo exprés de expropiación de bienes ilícitos.



Noboa aseveró que "no detendrán al nuevo Ecuador". "Esta victoria es de la gente y de las personas que quieren un mejor futuro y que sus hijos vivan mejor que ellos", apuntó.



En las declaraciones de Noboa proporcionadas por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el mandatario no hizo mención a las dos preguntas donde ganó el 'No', y que para el expresidente Rafael Correa (2007-2017) constituyen una "rotunda derrota" para el gobernante porque a su juicio eran "las dos preguntas que (realmente) le importaban".