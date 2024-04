Biden envió a Ucrania en secreto misiles ATACMS, revela la Casa Blanca

Equipo de Periodistas

Abril 24, 2024 01:58 PM

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió en secreto a Ucrania en marzo misiles de largo alcance ATACMS, que Kiev llevaba meses reclamando y que Washington se había resistido a entregar, según reveló este miércoles Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.



En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Sullivan explicó que Biden ordenó en febrero a su equipo proporcionar a Ucrania "un número significativo" de misiles ATACMS, pero solo para que fueran usados "dentro del territorio" ucraniano y no contra Rusia.



Un mes después, en marzo, esos misiles fueron entregados a Ucrania, reveló Sullivan.



Aunque en el momento no se hizo público, esos misiles estaban incluidos en un paquete de ayuda militar valorado en 300 millones de dólares que Biden aprobó el 12 de marzo, detalló el asesor del presidente.



Biden decidió aprobar ese envío después de que la inteligencia estadounidense concluyera que Rusia ha usado misiles de largo alcance de otros países, particularmente Corea del Norte, en el campo de batalla y ante los crecientes ataques rusos contra la infraestructura civil ucraniana.



Sullivan evitó especificar la cantidad exacta de misiles enviados a las fuerzas ucranianas, aunque aseguró que se enviarán más, especialmente ahora que el Congreso ha aprobado un paquete de ayuda exterior que incluye 61.000 millones de dólares de asistencia militar para Kiev.



El debate sobre el envío a Ucrania de los misiles ATACMS llevaba desarrollándose desde hace meses dentro Gobierno de Biden, donde algunos temían provocar una escalada bélica con Moscú y que Ucrania los utilizara para atacar objetivos en el interior de Rusia.



Sullivan fue preguntado durante la rueda de prensa si sigue habiendo ese miedo a que Ucrania ataque a Rusia con los misiles ATACMS, pero dijo que el Ejecutivo ha recibido garantías de los ucranianos de que solo se usarán esas armas dentro de su territorio.



"El Gobierno ucraniano nos ha dado garantías de que no los usarán fuera de las fronteras de Ucrania", afirmó Sullivan.



Recordó que el Ejecutivo ucraniano ha hecho también esos compromisos en el pasado, por ejemplo con los cohetes HIMARS, cuyo alcance ronda las 50 millas (unos 80 kilómetros), y ha demostrado que no usarán esas armas estadounidenses directamente contra Rusia.



La primera vez que Biden mencionó que estaba considerando el envío de misiles ATACMS a Ucrania fue en julio del año pasado durante la cumbre de la OTAN en Vilna (Lituania), pero en ese momento Estados Unidos decidió priorizar el envío de artillería a Ucrania, ya que era lo que más se está usando en el campo de batalla.