Biden bromea con que Trump se echó en el pelo la lejía que sugirió para combatir la covid

"No debí haber dicho esto, son una mala influencia para mí", añadió Biden

Equipo de Periodistas

Abril 24, 2024 03:30 PM

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bromeó este miércoles con que su predecesor y rival en las próximas elecciones de noviembre a la Casa Blanca, Donald Trump, se echó en el pelo la lejía que sugirió inyectarse para combatir la covid-19.



"Recuerdan cuando Trump intentaba lidiar con la covid, ¿que sugirió inyectarse un poco de lejía en las venas? Falló, ¡toda fue a parar a su pelo!", dijo Biden en un acto de campaña en Washington con sindicalistas, bromeando con el color capilar del expresidente.



"No debí haber dicho esto, son una mala influencia para mí", añadió Biden entre risas y los aplausos de la audiencia.



Hace justo cuatro años, en pleno estallido de la pandemia de la covid-19, que se cobró más de un millón de vidas en Estados Unidos, Trump sugirió inyectarse lejía como una posible cura.





La campaña de Biden ha querido aprovechar este aniversario para recordar a los estadounidenses la ocurrencia del ahora candidato republicano a la Casa Blanca.



"No se inyecten lejía. Y no voten por el tipo que les dijo que se inyectaran lejía", apuntó Biden el martes en un mensaje en su cuenta de X en el que compartió el momento en el que Trump habló sobre el tema.



Durante el acto de campaña de esta jornada en Washington, Biden recibió el apoyo de los Sindicatos de Oficios de la Construcción de América del Norte (NABTU, en inglés), una federación de 14 sindicatos que tiene cerca de tres millones de afiliados en el país.



Sin embargo, el miembro quizás más influyente de la federación NABTU, la Hermandad Internacional de Camioneros, a cuyos afiliados se conoce como 'Teamsters', aún no ha decidido si apoyará a Biden o a Trump.



Biden ha puesto mucho énfasis durante su mandato a la relación con los sindicatos, incluso participando en un piquete durante la huelga el año pasado de los trabajadores de la industria automotriz.