Robert Kennedy Jr. invita a Trump a un debate cara a cara

Equipo de Periodistas

Mayo 07, 2024 05:24 PM

El candidato independiente a la Casa Blanca y miembro de la familia Kennedy, Robert Kennedy Jr., instó este martes al exmandatario y aspirante republicano a la Presidencia, Donald Trump, a un debate cara a cara.



Kennedy Jr. propuso a Trump aprovechar que los dos están invitados como ponentes en la Convención del Partido Libertario del 23 al 26 de mayo próximo en la ciudad de Washington para celebrar ahí el debate.



"Es terreno perfectamente neutral para que tú y yo tengamos un debate donde puedas defender tu historial ante tus seguidores indecisos", aseguró Kennedy Jr., dirigiéndose a Trump, a través de un mensaje en la red social X.



"Ya les he preguntado a los organizadores de la convención y están dispuestos a que utilicemos nuestro tiempo allí para ofrecer al pueblo estadounidense el debate que merece", agregó el abogado, cuya familia se ha desmarcado de su candidatura.



Precisamente este martes, la campaña de Kennedy Jr. anunció que su candidatura fue aceptada por las autoridades electorales de Delaware, el cuarto estado en hacerlo después de Míchigan, Utah y California.



Según la campaña, Kennedy Jr. ha recogido suficientes firmas para concurrir en otros siete estados y está trabajando para poder presentarse en el resto del país.



"Usted mismo dijo que no teme debatir conmigo siempre y cuando mis números en las encuestas sean decentes. Bueno, lo son", aseguró Kennedy Jr., citando un sondeo interno en el que supuestamente gana a Trump y al presidente estadounidense y también aspirante, Joe Biden, en hipotéticas elecciones cara a cara.



"Encontrémonos en la Convención Libertaria y mostremos al público estadounidense que al menos dos de los principales candidatos no tienen miedo de debatir entre sí", concluyó.



De acuerdo a la media de encuestas de FiveThirtyEight, Trump va primero en intención de voto con un 41,5 %, seguido por Biden, con un 40,5 %, mientras Kennedy Jr. suma un 10 %.