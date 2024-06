Suspenden caminata espacial de la NASA en la EEI por problemas con traje de un astronauta

Equipo de Periodistas

Junio 24, 2024 01:52 PM

La caminata espacial de los astronautas de la NASA Tracy C. Dyson y Mike Barrat, prevista para este lunes en la Estación Espacial Internacional (EEI), fue suspendida debido a "una fuga de agua en la unidad de servicio y enfriamiento del traje espacial" de la primera, informó la agencia estadounidense.



Dyson y Barrat llegaron a ponerse los trajes y abrir la escotilla de la esclusa de aire de la EEI a las 8:46 hora local (12:46 GMT), pero tuvieron que notificar a la estación de control de que existía un problema relativo al agua y enfriamiento del traje.



"La tripulación está trabajando con los controladores de tierra para represurizar la sección de la esclusa de aire antes de regresar al interior de la estación", dijo la NASA en un comunicado. Astronauta Jeanette Epps (c) mientras ayuda a sus colegas Mike Barratt (i) y Tracy C. Dyson (d) dentro de la esclusa de aire Quest.

Los dos astronautas tenían previsto realizar una caminata de más de seis horas y retirar una caja electrónica defectuosa de una antena de comunicaciones situada en la estructura estribor de la EEI.



La pareja también tenía la intención de "recolectar muestras de microorganismos para analizarlas y comprender la capacidad" de estos sistemas vivos para "sobrevivir y reproducirse en el exterior del laboratorio orbital".



Dyson viste un traje espacial con rayas rojas, mientras que Barratt usa uno sin marcas. "La caminata espacial 90 de Estados Unidos será la cuarta para Dyson y la tercera para Barratt", señaló la NASA antes del inicio de la jornada de este lunes.





Añadió que esta es la caminata espacial número 271 en labores de montaje, mantenimiento y mejoras de la estación espacial.



Antes de los fallos de este lunes, la EEI también había anunciado que tiene programada otra caminata espacial para el próximo 2 de julio a las 9:00 hora local (13:00 GMT), en la que los astronautas durante seis horas "reemplazarán un giroscopio, reubicarán una antena y se prepararán para futuras actualizaciones del Espectrómetro Magnético Alfa".