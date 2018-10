LA EX MUJER DE NISMAN DIO DETALLES DE CÓMO SE PRODUJO EL RETORNO ANTICIPADO DEL FISCAL AL PAÍS

La ex esposa del fiscal Alberto Nisman declaró ayer durante más de ocho horas en la Fiscalía que investiga qué sucedió el domingo pasado en el piso 13 de la torre Parque del complejo Le Parc, donde Alberto Nisman fue hallado sin vida con un disparo en la cabeza.. Susana Arroyo Salgado ingresó en sede judicial a las 10.30 y salió a las 19. Sin embargo, no declaró durante todo el tiempo que permaneció en el despacho de la fiscal Viviana Fein. Su testimonio se vio interrumpido en varias ocasiones por trámites judiciales y otras declaraciones. Pese al hermetismo que rodeó su exposición, trascendió que la jueza federal brindó datos sobre el regreso anticipado de Nisman al país. Además volvió a plantear sus dudas sobre la hipótesis del suicidio, reveló el diario Clarín citando fuentes judiciales. El testimonio de Arroyo Salgado es considerado clave para empezar a conocer cuáles fueron los motivos que llevaron al fiscal a interrumpir sus vacaciones para regresar a Buenos Aires. La jueza federal se separó del fiscal hace tres años. Tenían en común dos hijas, ambas menores de edad. A mediados de enero, Nisman llamó a su esposa y le informó que debía regresar de urgencia a la Argentina desde Madrid. El cambio de planes generó una discusión entre los ex esposos, porque Arroyo Salgado tuvo que alterar su agenda y volar de inmediato hacia el aeropuerto de Barajas, en donde esperaba una de las hijas de Nisman, en un salón vip. De acuerdo a una versión que fue difundida por el gobierno nacional, el fiscal del caso AMIA dejó a su hija tres horas sola a la espera del arribo de su mamá. Adrián Escandar Tras la muerte de su ex marido, Arroyo Salgado llegó el martes a la mañana a Buenos Aires. Tuvo un contacto informal con la fiscal Fein y este viernes se presentó para declarar como testigo. Arroyo Salgado solicitó ser aceptada como querellante en representación de sus hijas. Esto le dará la posibilidad de intervenir en el expediente y solicitar medidas de prueba. Incluso se especula con que podría exigir que se realice otra autopsia ante peritos de parte. Arroyo Salgado es jueza federal en San Isidro. Conoce a la perfección todas las cuestiones que forman parte de un proceso penal. Como magistrada, le tocó intervenir en varios casos de resonancia pública. Fuente: INFOBAE