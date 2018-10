28, Enero, 2015 28, Enero, 2015 8:54 a.m. 8:54 a.m.

EMPLEADOS DE FACEBOOK DICEN QUE SU TRABAJO ES EL PEOR DEL MUNDO

Facebook a menudo es considerado como uno de los mejores lugares para trabajar, sobre todo por sus salarios elevados: un empleado de esa empresa cobra unos 25.000 dólares más que un ciudadano medio estadounidense. Sin embargo, según algunos, no hay peor lugar de trabajo que la oficina de la red social más famosa del mundo. Todo sobre este tema Redes sociales 'El peor lugar del mundo': Los empleados cuentan cómo es trabajar en Facebook ¿Cómo se refleja la adicción a Facebook en el cerebro? ¿A qué se debió la caída masiva de Facebook e Instagram? El portal Business Insider ha recopilado las opiniones de varios ingenieros, desarrolladores de software y fuentes anónimas en relación a su trabajo para la red Facebook. Resulta que no son poco frecuentes los casos en que los empleados expresan su gran descontento sobre el empleo que tienen. Durante las semanas de guardia, los ingenieros son responsables de mantener el servicio en funcionamiento 24 horas al día, los 7 días de la semana. "Durante este tiempo no puedo salir de la ciudad el fin de semana ni tener una vida social ya que tengo que responder a las llamadas y resolver problemas en cualquier momento que sea necesario, por lo que hasta mientras duermo dejo mi teléfono celular cerca", confiesa el ingeniero Keith Adams. Otros empleados recién contratados revelan que a veces les piden hacer tareas que no tienen nada que ver con sus capacidades profesionales. "El equipo me trató como a una basura y me pidió hacer trabajos inadecuadas como separar la ropa del director traída del servicio de lavandería", revela un empleado bajo el anonimato. Por otro lado, los trabajadores destacan lo incomodo que es su sitio de trabajo. "Tienes una enorme sala llena de filas de mesas con gente sentada hombro a hombro comiendo allí mismo. Parece un enorme picnic", asegura otro empleado. Otros se quejan de que hay demasiado Facebook en su vida. Hasta si están de vacaciones tienen que estar constantemente pendientes de sus cuentas de Facebook. "Nunca dejas de trabajar ya que hay muchos grupos privados laborales en Facebook y te mandan notificaciones sin parar", confiesa Sunayana Sen. A su vez, el exempleado Thomas Moore explica que recibía más de 1.600 correos de comunicación interna al día. RT