14, Febrero, 2015 14, Febrero, 2015 7:27 a.m. 7:27 a.m.

MUERTE DE DOS BEBES DESTAPA FALLAS DE SISTEMA MEDICO EN ITALIA

El pasado jueves la recién nacida Nicole murió en Sicilia tras ser rechazada en cuatro hospitales for falta de espacio. Nicole, que nació con problemas respiratorios en una clínica de Catania, falleció en la ambulancia 10 minutos antes de llegar a un hospital a 100 kilómetros de distancia. El helicóptero de emergencias no funcionaba de noche. El padre de la pequeña, que asistió al parto, ha contado desesperado cómo los médicos no encontraron ni siquiera una cánula para aspirarle el líquido amniótico, lo que podría haberla salvado. Tampoco disponía la clínica de una unidad de cuidados intensivos. La madre de Nicole escribió en Facebook que su hija había muerto por un fallo humano. La Fiscalía de Catania ha abierto una investigación y la consejera regional de Salud, Lucía Borsellino, se ha visto obligada a dimitir. La muerte de otro bebé, en este caso, de una niña de 8 meses en Nápoles también ha conmocionado a Italia La pequeña murió un día después de que el hospital le diera el alta tras recibir tratamiento por insuficiencia respiratoria. EURONEWS