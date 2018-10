21, Febrero, 2015 21, Febrero, 2015 6:41 a.m. 6:41 a.m.

FRÍO CAUSA AL MENOS 23 MUERTOS ESTA SEMANA EN LOS ESTADOS UNIDOS

Al menos 23 personas han muerto esta semana en Estados Unidos debido a la ola de frío, según ha confirmado CNN. La mayoría de las muertes, hasta 18, ocurrieron en Tennessee. Tres de esas personas murieron en un incendio en el condado de Knox, según funcionarios de emergencias de Tennessee. Los familiares dijeron que un hombre, una mujer y su hijo murieron en el fuego, según la cadena afiliada a CNN, WATE. Los bomberos explicaron que no pudieron llegar hasta donde se encontraban porque el segundo piso de la casa se derrumbó, según informó WATE. Otras de las víctimas fallecieron en Tenesee por hipotermias y en accidentes de automóvil, según confirmó WATE, y un paciente de diálisis murió debido a que no pudo recibir su tratamiento por no poder desplazarse a causa del mal tiempo. Más de 2.700 personas están sin electricidad mientras el frío es cada vez más intenso y se prevén en breve nuevas heladas y grandes nevadas en los próximos días, según dijeron funcionarios de Tennessee. Habrá rachas de viento heladas que bajarán en algunas zonas los termómetros hasta los 40 grados bajo cero en algunas zonas. Nieve, aguanieve y lluvia helada se extenderán en por el sur y la costa atlántica del país durante los próximos dos días. En Nashville hay alerta por posibles tormentas de hielo, ya que la acumulación de hielo pesado podría volver a causar apagones generalizados. También está en alerta gran parte de Kentucky, donde la última tormenta dejó casi 40 cm de nieve. Las peores nevadas se esperan en Louisville y Cincinnati aunque la tormenta llegará hasta la costa Este durante el fin de semana. CNN