HILLARY CLINTON DISGUSTA AL GOBIERNO DE CHINA

Hillary Clinton, quien recurre a Twitter cada vez más mientras planifica su candidatura presidencial, que aún no ha sido anunciada, disgustó al gobierno chino el lunes con un mensaje que publicó en la red social. "La detención de mujeres activistas en #China debe terminar", tuiteó Clinton. "Esto es inexcusable". El tuit contenía un enlace a una noticia de The New York Times acerca de las 5 activistas en China que fueron detenidas por protestar sobre diversos temas relacionados con las mujeres. Se les acusa, según el Times, de provocar inestabilidad social. El mensaje no fue del agrado del gobierno chino, según Reuters. "China es un país que se rige por la ley. Los departamentos relevantes manejarán el caso relevante de acuerdo con la ley", dijo Hua Chunyin, vocero del ministerio del exterior de China, el martes. "Esperamos que las figuras públicas de otros países puedan respetar la soberanía e independencia judicial de China". El hecho de que Clinton critique el historial de derechos humanos del país asiático no es nada nuevo. Un punto culminante de los ocho años de Clinton en el Ala Este ocurrió en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing, donde la entonces primera dama abordó el historial de derechos humanos de China y dijo: "los derechos humanos son los derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres son los derechos humanos de una vez por todas". "Libertad significa que las personas tienen el derecho de reunirse, organizarse y debatir abiertamente. Significa que se debe respetar los puntos de vista de aquellos que puedan estar en desacuerdo con las opiniones de sus gobiernos", dijo Clinton. "Significa que no se puede separar a los ciudadanos de sus seres queridos y encarcelarlos, maltratarlos o negarles su libertad o dignidad a causa de la expresión pacífica de sus ideas y opiniones". Clinton ha mencionado su discurso de 1995 en Beijing varias veces en los últimos dos años, y los demócratas cercanos a la exsecretaria de Estado han dicho que momentos como ese serán un asunto importante en su segunda candidatura presidencial, la cual será anunciada próximamente. Los republicanos se lanzaron contra el tuit de Clinton y la reacción del gobierno chino el martes, e hicieron referencia a como Clinton dijo en 2009 que hacer presión sobre el tema de los derechos humanos "no puede interferir con la crisis económica mundial, la crisis mundial del cambio climático y la crisis de seguridad" en China. "Necesitamos tener un diálogo que conduzca a un entendimiento y cooperación sobre cada uno de ellos", dijo Clinton en Corea del Sur en ese entonces. Michel Short, portavoz del Comité Nacional Republicano, dijo que Clinton "piensa equivocadamente que ella puede esconder su desastroso récord de política exterior con 140 caracteres a la vez".