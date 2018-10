4:40 a.m.

"Es obvio que yo nunca más seré candidata a nada con cargo de representación popular en política", dijo Bachelet este martes a un grupo de periodistas chilenos al ser consultada por su futuro en la política. Afectada por un escándalo de eventual corrupción que involucra a su hijo mayor, la popularidad de Bachelet ha caído a un mínimo de sus dos periodos de gobierno (en torno al 30%), con un descenso especialmente en sus niveles de confianza y credibilidad. Su hijo mayor, Sebastián Dávalos; y su nuera, Natalia Compagnon, son investigados por el eventual delito de "tráfico de influencias" y "uso de información privilegiada" tras un millonario negocio de compra y venta de terrenos en el sur de Chile. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y su hijo Sebastián Dávalos. AP El caso impactó directamente al gobierno de Bachelet, que ha negado públicamente todo conocimiento del negocio de especulación inmobiliaria. Por ley, Bachelet no puede optar a una nueva reelección inmediata, pero podría llegar a ocupar un sillón en el Congreso o en una alcaldía. El escándalo que involucra al hijo de la mandataria se da en paralelo a casos de financiamiento ilegal de campañas políticas y delitos tributarios por el uso de boletas falsas que afectan a dos de los grupos económicos más importantes del país, el grupo Penta y la minera Soquimich. Algunos miembros del gabinete de Bachelet han aparecido vinculados a empresas que entregaron boletas a Soquimich y se investiga si usaron este mecanismo para financiar la precampaña presidencial de la mandataria. A raíz de estos casos, Bachelet criticó lo que calificó como una "crisis de confianza". "Me preocupa este clima de sospechas frente a todo", dijo la mandataria. En un anterior encuentro con corresponsales extranjeros, Bachelet negó que haya pensado renunciar al cargo y dijo que Chile no es un país corrupto. INFOBAE

