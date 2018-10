ANUNCIAN CAMPAÑA DE APOYO A DIOSDADO CABELLO TRAS AGRESIONES MEDIÁTICAS

El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una campaña nacional e internacional en defensa del máximo representante de la Asamblea Nacional (AN) de ese país, Diosdado Cabello, contra las agresiones mediáticas en su contra. "Activaremos una campaña nacional e internacional en defensa de Diosdado Cabello", señaló el Jefe de Estado durante su programa “En contacto con Maduro”. Destacó la lealtad y firmeza del dirigente revolucionario, recalcando su lealtad como uno de los cuadros más sólidos del chavismo. “Quien se mete con Diosdado Cabello se mete conmigo. No podemos aceptar estás infamias en su contra (…) Es uno de los cuadros leales”, reiteró el Mandatario. “Vamos a defender a Diosdado Cabello como defendimos nuestro país ante las agresiones de la derecha”, aseguró Maduro. Anteriormente Cabello declaró que es "irreductible ante cualquier agresión mediática" y "que no se rendirá". Cabello manifestó a los medios de la oposición nacional e internacional que "cometen un error descomunal con esta campaña en mi contra" y exigió que se muestren pruebas de las acusaciones. Según publicó esta semana The Wall Street Journal, la fiscalía federal estadounidense investiga a varios líderes chavistas, incluido Cabello, por "haber convertido al país en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero". Según el diario, "una unidad de élite de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y fiscales de Nueva York y Miami se encuentran recabando pruebas provistas por ex traficantes de cocaína, informantes que estuvieron cerca de altos funcionarios venezolanos y desertores del ejército" de Venezuela. A su vez, los parlamentarios de la Asamblea Nacional se unieron en apoyo del diputado firmando un comunicado que será entregado ante la Fiscalía General de la República Bolivariana el miércoles. 19 Digital