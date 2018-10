11, Julio, 2015 11, Julio, 2015 6:39 a.m. 6:39 a.m.

ALEMANIA ANALIZA LA SALIDA DE GRECIA DEL EURO DURANTE CINCO AÑOS

Alemania estudia una salida temporal de Grecia del euro durante cinco años si el país no mejora sus propuestas de reformas, indicó una fuente europea, afirmando que la cuestión no se trató este sábado en la reunión del Eurogrupo en Bruselas. "Hay dos alternativas, o bien una mejora de las propuestas o bien un 'Grexit' temporal", explicó esta fuente a la AFP, citando un documento alemán en circulación pero que no fue "distribuido" el sábado a los ministros de finanzas de la zona euro. "Es un documento de preparación interna", añadió la fuente, confirmando la información del periódico alemán Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ). El documento sería una respuesta al plan de reformas presentado por Grecia y que Alemania considera insuficiente para otorgarle un nuevo rescate financiero. "Faltan reformas en sectores importantes", habría escrito el ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble en el documento, citado por FAZ. Ayer, el Parlamento griego refrendó la propuesta del primer ministro, Alexis Tsipras, que incluye una suba de impuestos y un recorte de las jubilaciones, lo que fue saludado en una primera instancia por las bolsas europeas, que mostraron un alza. Sin embargo, unos diez diputados del gobernante Syriza no votaron la propuesta de Tsipras por considerarla un "ajuste" para el pueblo griego. En efecto, distintos sectores han resaltado que, llamativamente, el plan del gobierno para que su país acceda a un tercer rescate es más que parecido al que le habían presentado los acreedores y que los griegos rechazaron en el referéndum de la semana pasada. En el nuevo documento, que pasó por el Parlamento local y ahora deberá ser aprobado por la Eurozona, Grecia acepta todas las condiciones europeas y les incorpora algunos agregados, según informó hoy El País. La primer respuesta fueron varias manifestaciones en las principales ciudades en rechazo a la propuesta del Gobierno. Dentro de la propuesta de Tsipras, la cuestión de las pensiones forma parte de lo más delicado de toda la negociación, ya que la propuesta griega es practicamente idéntica a la oferta de la zona euro previa al referéndum. En tanto "el sistema de pensiones es insostenible y necesita reformas fundamentales", según el borrador, se elevará la edad jubilatoria a los 67 años para lograr un recorte de 300 millones de euros para 2019. Además, se congelan las prestaciones contributivas -es decir, las que requieren de aportes para su otorgamiento- hasta 2021 y se elevan las contribuciones que hacen los pensionistas al sistema sanitario del 4 al 6 por ciento. Uno de los principales puntos de disputa tienen que ver con el hecho de que Grecia no sólo pide un mejoramiento en la situación de su deuda soberana, sino que el gobierno de Tsipras pide a la Unión Europea otro rescate más, esta vez de 53.500 millones de euros para afrontar los vencimientos de los próximos tres años. Y eso es un cálculo optimista. La contracción de la economía a causa del cierre de los bancos y el cese de operaciones de la bolsa ronda el 3 por ciento, con lo cual la cantidad de dinero requerida para el rescate podría ser mayor. INFOBAE