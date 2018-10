14, Julio, 2015 14, Julio, 2015 3:03 a.m. 3:03 a.m.

PLUTÓN ES MÁS GRANDE DE LO QUE CREÍAN LOS CIENTÍFICOS

Las medidas hechas por la nave que pasó este martes cerca de Plutón indican que su diámetro es de 2.370 kilómetros (1.473 millas), con un margen de error de más/menos 18 kilómetros (12 millas). Esa cifra es superior en 80 kilómetros (50 millas) a los cálculos previos. El científico principal, Alan Stern, dijo que esto significa que Plutón tiene menos densidad de la pensada, lo que podría significar que su interior es más helado y menos rocoso. La travesía de la nave, que ha recorrido 4.800 millones de kilómetros (3.000 millones de millas) en nueve años y medio desde Cabo Cañaveral, Florida, finalizó este martes por la mañana cuando la nave se acercó a 12.499 kilómetros (7.767 millas) de Plutón a 49.900 kilómetros por hora (el equivalente a 31.000 millas por hora). Administradores de la misión advirtieron que existe sólo una oportunidad entre 10.000 de que algo salga mal en esta etapa del viaje, como un posible impacto de un resto de cuerpo celeste. Pero Stern advirtió: "Estamos volando a lo desconocido. Éste es el riesgo que tomamos con todo tipo de exploración". Descubierto en 1930, Plutón es el último planeta en el sistema solar en ser explorado. Era considerado un planeta completo cuando New Horizons despegó en 2006, sólo para convertirse en un "planeta enano" más tarde durante ese año. New Horizons ya ha transmitido las mejores imágenes de Plutón y de la luna Caronte en el borde lejano del sistema solar. "El sistema Plutón es cautivador en su peculiaridad, su belleza extraña", dijo Stern, un científico planetario del Instituto de Investigación del Sudoeste en Boulder, Colorado. Glen Fountain, administrador del proyecto, dijo que New Horizons, a fin de cuentas, es como un tren de carga moviéndose a alta velocidad por la vía, "y se ve esta luz viniendo hacia uno, y uno sabe que no se va a detener, no se puede disminuir su velocidad". "Por supuesto, la luz es Plutón, y todos estamos emocionados", agregó Fountain. NASA El momento histórico La sonda, que tiene el tamaño de un piano de cola pequeño, pasó a la menor distancia de Plutón este martes en la mañana, a las 7:49 hora del este de los Estados Unidos (las 11:49 horario GMT). New Horizons transitó a menos de 12.499 kilómetros (7.767 millas) del planeta. Y 14 minutos después, pasó a menos de 28.885 kilómetros (17.931 millas) de Charon, la luna más grande de Plutón. El acontecimiento promete convertirse en el descubrimiento planetario más importante en los últimos 25 años. El telón no se había levantado tanto desde las observaciones de Neptuno que hizo la sonda Voyager 2 de la NASA, en 1989. INFOBAE